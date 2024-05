Los sanitarios coruñeses apelan a la higiene de manos como vía eficaz para evitar enfermedades

El área sanitaria conmemoró el Día Mundial de la Higiene de Manos con el reparto de información y soluciones hidroalcohólicas en distintos centros de la demarcación A Coruña-Cee. Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria (IRAS) tienen impacto no solo sobre el enfermo, sino también en la economía, tanto porque se alarga la estancia como por el tratamiento antibiótico que recibe, sin olvidar su repercusión en el entorno, recordaron desde el Hospital de A Coruña.



En España, según constata el estudio ENEA (Estudio Nacional de Eventos Adversos) estas infecciones representan el 25% de las consecuencias negativas derivadas de la hospitalización, y alrededor del 50% se pueden prevenir, por lo que “todos os profesionais sanitarios, familiares e acompañantes podemos actuar” con algo tan sencillo como lavarse las manos, explican responsables de Medicina Preventiva del Chuac.

Porque “coñecendo que o principal mecanismo de transmisión dos xermes son as mans do persoal, non cabe dúbida de que a hixiene de mans é a principal medida preventiva, ademais de barata e sinxela, para evitar a adquisición destas IRAS”.

Concienciación

Sin embargo, la escasa adherencia de los sanitarios a la higiene de manos “está máis que comprobada” por lo que, para “mellorar o coñecemento dos traballadores”, se organizaron actividades en toda e área, enmarcadas dentro de las acciones promovidas por la OMS y el Sergas, para la seguridad de los usuarios, con el propósito de “mellorar a práctica da hixiene de mans para deter a propagación á resistencia aos antibióticos e, deste xeito, protexer aos pacientes de infeccións que poidan incrementar a súa morbi-mortalidade”, todas alrededor del eslogan ‘A hixiene de mans prevén as infeccións’.



Las soluciones hidroalcohólicas que se entregaron eran todas en formato bolsillo, para que los sanitarios realicen esta acción “alí onde estean, sen necesidade de depender de auga e xabón”, detalla el Sergas.

Es necesario asegurar un compromiso por parte de todos para alcanzar el objetivo, y que esta acción sea “a prioridade nos distintos centros que forman a Área Sanitaria da Coruña e Cee”.