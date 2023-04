La Sagrada Familia lo tiene claro: “La peatonalización es el único futuro posible”

El visto bueno de la Junta de Gobierno local a la peatonalización de la calle de la Sagrada Familia no por esperada ha sido menos celebrada por parte de los vecinos, que ven en la medida una forma de nuevo brío para el barrio. “Como presidente de la asociación, creo que es el único futuro que le queda al barrio y la forma de que la gente pase por aquí. Estamos haciendo un buen corredor”, afirma Juan Rodríguez. Sin embargo, el dirigente vecinal no solamente opina desde su labor representativa, sino por la parte que le toca como hostelero y comerciante. “Como comerciante también es la única solución viable que encuentro, no hay otra alternativa; las aceras son estrechas y no hay otra forma de pasear”, advierte.



No se trata de una premonición o un predicción sin conocimiento de causa, ya que durante los últimos carnavales, entre el 16 y el 22 de febrero, la calle de la Sagrada Familia ya fue objeto de una prueba piloto. La experiencia entonces ya fue valorada como positiva desde la asociación vecinal.



Por otra parte, en una reunión reciente con la concejalía de Barrios, los vecinos expusieron sus planes para las fiestas, así como actividades como una ‘chocolatada’ o un torneo de fútbol 2x2.