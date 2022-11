Saen á venda as entradas para Hombres G e Rufus Wainwright, que actuarán na Coruña en 2023

A Coruña acollerá no ano 2023 dous novos concertos dentro da súa programación musical para o vindeiro ano: o da banda madrileña Hombres G e o do cantautor e compositor canadense, Rufus Wainwright. Ambos farán un percorrido polos seus grandes éxitos.



Hombres G acaba de anunciar a xira ‘40 años y seguimos empezando’, con parada no Coliseum o 18 de novembro, e coa que percorrerá España, Latinoamérica, Estados Unidos e Canadá. As entradas para o concerto coruñés están dispoñibles desde hoxe venres ás 12:00 horas, nos puntos de venda oficiais (Livenation.es, Ticketmaster.es, Ataquilla.com e no despacho de billetes da praza de Ourense).

Considerado un dos grupos máis exitosos da década dos 80 en España, Hombres G acadou unha importante proxección tamén no ámbito internacional.



Pola súa banda, o cantautor e compositor canadense Rufus Wainwright actuará no Teatro Colón da Coruña o vindeiro 14 de abril, dentro da xira que realizará por España no 2023.



Xusto antes de cumprir 50 anos Rufus Wainwright regresa a España, á que se sente moi vinculado, para un número limitado de concertos. Desde os seus inicios, o público español valorou a súa linguaxe musical que abarca desde o pop ata o folk, as melodías, a ópera e a música clásica.



Para esta xira, Rufus Wainwright afondará no seu repertorio e reunirá nunha lista única as cancións favoritas dos seus seguidores españois, algunhas versións e previsiblemente novo material. As entradas estarán á venda a partir do martes 29 de novembro, ás 11:00 horas, a través de www.ataquilla.com e no despacho da praza de Ourense.