La ruta por A Coruña para encontrar dónde orinar

Los nuevos proyectos hosteleros en el exterior del mercado de San Agustín satisfacen ciertas necesidades, pero poco o nada pueden hacer con las más básicas del ser humano. Es la desagradable sorpresa que se llevan los clientes, especialmente de Milata Bonita y La Cuchara Veggie, ambos situados en la calle Pío XII: no disponen de baños privados, y los públicos de los que ofrece el mercado no coinciden con los horarios de apertura de los negocios.



La solución que encuentran es incluso algo embarazosa y rocambolesca. A cada cual peor. El plan A consiste en confiar en la buena fe de los establecimientos de alrededor, levantarse de la mesa, explicar la situación y suplicar algo de comprensión. Eso, con una especie de ‘ticket virtual’ o señal de confirmación entre hosteleros. La respuesta acostumbra a ser afirmativa, pero el trago es desagradable para ambas partes. “Yo entiendo muy bien la situación de estas chicas, y me solidarizo con ellas, pero no tengo por qué andar limpiando la porquería de otros”, explica la responsable de uno de los establecimientos próximos.



El plan B es digno de una película de Berlanga y lo relata así María José, responsable de La Cuchara Veggie: “Tengo clientes que protestan y lo que hacemos es pasarlo a una plaza de garaje que tenemos en el Papagayo. Cuando hay una necesidad vamos todos juntos hasta allí”. La hostelera, que es la única que abre los fines de semana en turno de cenas, está cansada de reivindicar una necesidad tan básica como obligatoria en el sector. “En la licitación se nos decía que, al haber cantina, no nos dejaban construir unos servicios. Lo intentó mi compañera de Milata Bonita, y tampoco tuvo suerte. En teoría íbamos a tener unos servicios públicos que hasta noviembre no vimos abiertos y, con mi horario, al cerrar a las 20.00 horas los baños, no me permite ofrecer a los clientes esa opción”, dice.



El pasado mes de agosto Milata Bonita inició su andadura en forma de cantina. Situada también en Pío XII, y aunque no tiene horario nocturno, intentó sin éxito integrar un servicio en su interior. “Me lo denegaron, y creo que para mis compañeras de La Cuchara Veggie es una necesidad sobre la que hemos insistido muchas veces”, subraya la propietaria, Victoria Díaz.



De hecho, algunos de los hosteleros del entorno, por la parte que los toca, empiezan a promover una recogida de firmas y una protesta que no solamente acabe con la situación irregular de un establecimiento, sino también que permita satisfacer una necesidad básica. Y, por si a alguno le da por desafiar la legalidad, las multas de la Policía Local están entre 100 y 400 euros.