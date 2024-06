Pepe y Samantha, de Masterchef: de San Pedro a San Agustín

A Coruña tiene un sabor especial. Y no lo dice cualquiera, sino uno de los paladares más exigentes de la televisión: Samantha Vallejo-Nágera. La presentadora, enamorada confesa de la hostelería herculina, regresó a la ciudad junto a su compañero en Masterchef Pepe Rodríguez. Ambos se dejaron ver, y fotografiar, en el Mercado das Nubes de San Agustín. Fuentes de la organización afirman a que la visita estaba relacionada con un congreso, aunque la dirección del Congreso Nacional de Medicina General y de Familia dice que no consta su presencia en el mismo. Lo que sí es irrefutable es el paso de la presentadora por la tienda Zara de la calle Compostela, donde compartió varias instantáneas y puso en valor otro de los grandes patrimonios de la ciudad.



Rodríguez y Vallejo-Nágera estuvieron en A Coruña entre mayo y junio de 2021 para la grabación de un capítulo de Masterchef Celebrity, que se emitió el 30 de octubre del mismo año. Rostros conocidos como Terelu Campos, David Bustamante, la malograda Verónica Forqué, o Miki Nadal, a la postre vencedor, se enfrentaron al reto de reproducir un menú diseñado por el distinguido con una Estrella Michelín Luis Veira, chef del Árbore da Veira. El rodaje, que estuvo blindado por grandes medidas de seguridad en plena pandemia, se llevó a cabo precisamente en los exteriores del Monte de San Pedro. Fue en un descanso del mismo cuando Vallejo-Nágera hizo público su amor por A Coruña. “Este es un mensaje para toda la hostelería de A Coruña: Qué bien se come aquí, qué productazo tenéis, qué grandes sois. No entiendo por qué no me habéis mandado un poquito de comida a mi casa, a mi restaurante o donde sea, porque me gusta todo lo que se come aquí. Esta materia prima, estos mares y estas tierras... ¡No hay quien lo aguante!”, confesó a través de un vídeo en su cuenta de Instagram.



Precisamente las redes sociales han sido las grandes beneficiadas de la visita al Mercado das Nubes, ya que en cuestión de horas el número de interacciones ha crecido como nunca antes.