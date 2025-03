Ruinas, fachadas apuntaladas y solares abandonados: los problemas en el barrio de Os Mallos

El portavoz del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, ha registrado un ruego oral para su lectura en el Pleno del próximo 13 de marzo, en el que hablará sobre dos edificios en estado de semirruina y otros dos solares que permanecen abandonados en las calles Vizcaya y Asturias, en Os Mallos.

Jorquera le pedirá al Gobierno local que inste a los dueños a que cumplan con su obligación de mantener los edificios en un estado adecuado de mantenimiento y limpieza.

Según cuentan desde el Bloque, uno de los edificios, situado en la calle Asturias tiene desde hace más de ocho años parte de su fachada apuntalada por una escalera que dificulta el tránsito de los peatones por la acera. En el inmueble del número 20 de esta calle, que "se atopa nun evidente mal estado", y en uno de los solares, el del número 16, se instalaron varias personas.

"O Goberno Local ten que resolver a situación para despexar a beirarrúa do número 21 da rúa Asturias e, se for necesario, procurar unha solución habitacional para as persoas ocupantes do inmóbel do número 20 e do soar do número 16. Cómpre que se tomen medidas por parte do Goberno Local para, entre outras cousas, evitar riscos en forma de desprendementos para as persoas que transitan pola rúa", señala el BNG, que además asegura que “algunhas zonas do barrio dos Mallos están a sufrir desde hai anos un preocupante proceso de degradación”.