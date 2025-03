Rosa consigue la victoria en una contrarreloj de vértigo en el Rosco de "Pasapalabra"

El gran juego realizado por Rosa en el programa de ayer llevó a Manu derecho a la silla azul, el madrileño ha tenido que medirse a un nuevo aspirante para asegurar su permanencia, el veterano concursante se mostraba de lo más tranquilo y en unas cuantas rondas consiguió superar a su rival, recuperando su sitio en la mesa central.

En esta ocasión los concursantes estuvieron acompañados de un nuevo cuarteto de invitados famosos, que prestaron su ayuda para las distintas pruebas previas al Rosco, el equipo naranja capitaneado por Rosa estaba formado por la actriz Ana Fernández y el actor Alberto Amarillo , por otro lado en el equipo azul la influencer Laura Escanes y el mítico jugador de baloncesto gallego Fernando Romay ,un invitado habitual de "Pasapalabra", que entre bromas comento que prefería el equipo naranja haciendo referencia al Basquet Coruña, las carcajadas estuvieron aseguradas en el programa con Romay y Alberto Amarillo.

Un nuevo cara a cara frenético

Los duelos en el Rosco ya son la tónica dominante en cada programa mientras el bote no para de crecer, jugando esta vez por 1.396.000 euros.

Gracias a los 17 segundos de más que consiguió Manu ha contado con la ventaja de ser el primero en arrancar la prueba y ha logrado ponerse en cabeza, esto no le ha servido ya que antes de terminar la primera vuelta un fatal error ha llamado a su puerta, el fallo en la letra M, no se trataba de Moscas sino de Monjas y a falta de tres respuestas dejó consumir su tiempo, mientras Rosa con 43 segundos por delante aun no había terminado su primera vuelta, la gallega se vio en la obligación de responder en una contrarreloj de vértigo a las preguntas de Roberto Leal. La coruñesa ha peleado hasta el último segundo consiguiendo llevarse al límite la victoria del día y enviando automáticamente al madrileño a las silla azul.