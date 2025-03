Las dudas de Rosa en un Rosco ajustado dejan un empate en "Pasapalabra"

Un día más, los veteranos Rosa y Manu se enfrentan en "Pasapalabra", los dos concursantes han contado con caras conocidas en sus equipos, en el naranja dos actores reconocidos : Pablo Rivero y Elisa Matilla , y por otro lado en el equipo azul : Virginia Troconis con el actor Víctor Palmero, en esta ocasión los invitados han intercambiado concursantes, el madrileño recuperó la silla naranja y Rosa lideró el equipo azul a consecuencia de su tropiezo este lunes, que le llevo a pelear esta tarde por su plaza en el concurso.

Los concursantes fueron directos a por el bote acumulado de 1.336.000 euros, Manu con un nuevo rosco, el número 207, comenzó el primero gracias a sus 143 segundos, empezó seguro con una tirada larga de 5 aciertos aunque no fue la mejor , mantuvo ese ritmo durante la primera vuelta, los dos terminaron casi a la par, Rosa con 127 segundos y turnos muy desiguales consiguió ponerse en el primer recuento de su rosco con el mismo número de aciertos que el madrileño. Manu confiado dejó pasar sus turnos pasando la pelota a su compañera, que supo jugar y añadir una respuesta más a su marcador poniéndose de nuevo con el mismo número de letras.

Con un constante cambio de turno ninguno de los dos fue capaz de arriesgar, Rosa veía dubitativa que su tiempo se agotaba, nerviosa y con una gran sonrisa no sabia si su posible respuesta la iba a mandar de nuevo a la silla, " decirla o no decirla " comentaba la gallega, que prefirió no arriesgar con el monte de EE. UU que es el pico mas alto de las montañas rocosas, su primera opción habría sido la correcta, pero con dudas y un baile de letras habrían hecho que cometiese un error fatal, finalmente la gallega dejó agotar su contador y decidió no responder. Manu siguió el mismo camino, dejando transcurrir los segundos y optando por el empate a 22 como la mejor opción.

Con 1200 euros a repartir entre los dos concursantes evitan de esta manera la silla azul. El bote sigue engordando con una cifra muy suculenta de 1.342.000 euros.