Rodrigo Donker van Heel: “Me siento identificado con los valores del periódico”

Sí, puede que esta cara te resulte familiar, que pienses que la has visto en algún lado. Y, efectivamente, no estás equivocado. Rodrigo Donker van Heel es el rostro surfero de la nueva campaña que ha puesto en marcha El Ideal Gallego - que se puede encontrar en los puntos más céntricos de la ciudad- para decir a sus lectores, alto y claro, que van a apostar, con más fuerza que nunca, por el periodismo digital.







¿Qué te animó a participar en la campaña ideada por El Ideal Gallego?





Aunque mi familia paterna es francesa mi madre es española. Esta genial mezcla me ha llevado a vivir en diferentes países como Alemania o Estados Unidos. Ahora que, por fin, me he asentado en A Coruña, no podía dejar pasar la oportunidad de participar en un proyecto organizado por El Ideal Gallego, un medio tan conocido.





¿Qué es lo que más te ha gustado de la campaña?

Lo primero que necesitaran a un chico que practicara surf. Fue muy divertido ser fotografiado junto a los bañistas de la playa de Riazor. Ahora que puedo ver la campaña por toda la ciudad diré, sin lugar a dudas, que se ha realizado un gran trabajo. Además, el trato, en todo momento, fue muy cercano, algo que es de agradecer. Me siento identificado con los valores de El Ideal Gallego.





¿Qué te parece la apuesta que está haciendo el periódico por la información de proximidad?





Me parece una estrategia muy acertada. Cuentan lo que hay que contar, también a la gente más joven, que quiere saber qué pasa en su ciudad.





¿Qué ingredientes crees que tiene esta campaña para conectar con el público?





Que ha elegido rostros anónimos de los coruñeses, sin discriminar por edad. Ahora que la ciudad mira para el periódico tiene que seguir informando con honestidad.