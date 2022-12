Rocío Saiz | “Para mí la pista de baile es política siempre”

Les Coruña organiza esta tarde en El Andén un evento por la visibilización de las mujeres lesbianas en la música a partir de las 20.00 horas. La artista Rocío Saiz participará en una mesa redonda y ofrecerá una sesión Dj.

¿Cuál diría que es la situación de las mujeres en la música?

Después de la pandemia la perspectiva de género ha desaparecido, habíamos avanzado un montón, de hecho con la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música de la que formo parte conseguimos casi igualar los carteles, que antes había un 11% de mujeres en los festivales. Antes de la pandemia empezamos a subir los datos y después de la pandemia no solo han bajado sino que además esa conciencia de género ya no les da tanto miedo a los promotores para sacar un cartel todo de hombres. Y por supuesto artistas Lgtbi o personas trans tampoco tienen apenas presencia.

¿Tiene un papel muy activo para intentar cambiar estos datos?

Yo siempre digo que estoy perdiendo mucho trabajo y ganando muchos amigos. Yo prefiero dormir tranquila y saber que lo que estoy haciendo está bien. Trabajo también con muchos promotores que prefieren apostar por un cartel más diverso que por algo más comercial. Hay que educar para comprar en diversidad y no en normatividad.

¿Qué supone participar en un evento como el de esta tarde?

Estoy hiperagradecida, Les Coruña me ha llamado para varias cosas. Al final nos tenemos que dar trabajo entre nosotras pero es que si no nos ayudamos no tenemos espacio, no nos lo dan. Hay que concienciar al público de que hay que apoyar estos eventos, porque cuesta mucho organizarlos.

¿Cómo será su participación?

Voy a estar en la charla, que hablaremos sobre la visibilidad de las lesbianas en la música y también estaré pinchando, con muchísima ilusión y muchas ganas.

¿Qué quiere transmitir con su música?

Para mí la pista de baile es política, siempre. En el momento que subo a un escenario ya me estoy posicionando, pero la visibilidad también conlleva riesgos. Yo prefiero subirme a un escenario con mi papel activo de lesbiana, además con unos estándares vamos a llamar ‘no femeninos’, prefiero eso que vender discos. Para mí la pista de baile es política, es un espacio seguro, en todas mis actuaciones la gente puede hacer lo que le dé la gana, una cosa que tenemos el colectivo Lgtbi es que la revolución siempre la hemos hecho bailando.

Su primer disco en solitario se publicó en 2021, ¿qué podemos encontrar en ‘Amor amargo’?

Podemos encontrar muchísima frustración, pero mucho llorar bailando. Yo creo que es importante que visibilicemos que a nivel social la manera en la que nos relacionamos no es buena. ‘Amor amargo’ habla sobre una sociedad que no deja de criticarte, sobre unas relaciones que no sabes muy bien si son verdad o no, el camuflarte en una sociedad para que te acepten pero aún así sigues siendo inaceptado. La premisa es que quien escuche este disco conecte con las letras pero no deje de bailar.

¿Qué conciertos tiene en el horizonte?

Actuaré en Zaragoza, Granada y Sevilla. También en el Primavera Sound de Madrid, el SanSan Festival y el Valencia Flow Fest.