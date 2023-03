Un robo con huevos en A Coruña: desvalijan un local frente a la comisaría de Lonzas

A Coruña registró ayer un robo insólito, por lo audaz: un grupo de personas (se sospecha que tres) allanaron de madrugada el local de hostelería 'Fechorías' situado frente a la comisaría de la Policía Nacional, en Lonzas. La dueña, Beatriz López Nieto, sospecha que se trata de alguien que conoce su establecimiento. Sin importarles la presencia de la comisaría, vaciaron la caja registradora, el bote de propinas, unos regalos de un cumpleaños e incluso se llevaron una cesta llena de huevos antes de darse a la fuga.

La dueña asegura que entraron por la puerta lateral, que da a un jardín. "En lo que se refiere a daños no hicieron mucho, forzaron la puerta y nada más", reconoce. Ella cree que la falta de luz provocada por dos farolas averiadas en la calle que hacen que está "oscurísima, negra", les ayudó a cometer el robo. Además de lo ya mencionado, se llevaron dos altavoces inalámbricos, un ordenador y una cinta de lomo. Los regalos procedían de un cumpleaños que se había celebrado el día anterior, de un hombre de 50 años, e incluían un telescopio. "Eso me duele", confiesa. A pesar de ello, confía en que pronto se pueda detener a los responsables, porque las cámaras de la comisaría cubren la entrada de su establecimiento. Además, los ladrones no usaron guantes. "Están casi identificados", comenta.

Ella sospecha que pueden estar relacionados con una exempleada toxicómana, que ya le había robado, así que esta es la segunda vez en los tres años que lleva abierto el local. Sean quienes sean, demuestran valor o "es que no tienen nada que perder". En cuanto al 'Fechorías' abrirá a mediodía, tras reponer los huevos perdidos. "Habrá tortilla", promete López.