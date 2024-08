Rey denuncia que la recogida de basura solo se realiza en el centro para predisponer a los barrios contra ella

La alcaldesa, Inés Rey, denuncia que los empleados del servicio de recogida de basura, a instancias del sindicato STL, solo realizan su labor en el centro de la ciudad para indisponer contra ella a los vecinos que residen en los barrios. “Una táctica burda que no va a tener ningún éxito. Esto obedece a una intencionalidad por parte del comité de huelga o los dirigentes del sindicato para hacer el mayor daño posible, por eso se recoge en el centro de la ciudad y no en los barrios”, aseguró la mandataria local .



Insistió en denunciar que los trabajadores de Prezero no secundan la huelga pero hay “67 trabajadores de baja, hay rutas que salen, otras que se hacen y no se recoge, no están cumpliendo con la recogida”.



Rey hizo estas declaraciones durante un acto de presentación de nuevas medidas con las que enfrentar la situación de emergencia sanitaria. Una de ellas es la puesta en funcionamiento de un turno de limpieza extra a cargo de Valoriza que desde hoy cuenta con 22 operarios, que se suman a los 32 que ya estaban trabajando con cargo a esta empresa de refuerzo. La alcaldesa explicó que, de este modo, Valoriza dispondrá de dos tandas que operarán en doble turno en horario diurno, de 07.15 a 15.15 y de 15.15 a 23.15 horas. La alcaldesa cree que con esta iniciativa la situación irá mejorando.



Asimismo, de acuerdo con los últimos datos facilitados por la comisión de seguimiento de la emergencia sanitaria, la empresa de refuerzo recogió durante la jornada dominical un total de setenta toneladas de basura y no se registraron incidentes. Respecto a estos, la comisión de seguimiento de la emergencia indica que los actos vandálicos han provocado un coste de 400.000 euros para las arcas municipales pero que también están suponiendo daños a bienes patrimoniales de los vecinos.

Reacción del PP



Por su parte, el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Miguel Lorenzo, recuerda que los barrios están siendo los más afectados, con porcentajes de recogida mínimos, por lo que acusa a Rey de haber adoptado medidas “tarde, mal y a rastras”.



“Llevamos diez meses sin contrato de recogida de basura. Hay que pedir responsabilidades porque los tribunales anularon el contrato de recogida de basura que se adjudicó por un importe de casi cien millones de euros. No se puede exigir el cumplimiento de un contrato que no existe”, sostiene el portavoz, que insiste en denunciar que se tardó casi un mes en declarar la emergencia sanitaria a pesar de que el PP lo reclamó. Lorenzo también recuerda que la regidora contó con su apoyo desde el inicio de la crisis pero, según él, llegó tarde a la emergencia sanitaria y la Fiscalía.



“(Rey) Debe ejercer de alcaldesa de una vez y decirles a los coruñeses cuándo van a estar limpias sus calles y cuándo va a licitar el nuevo contrato de recogida”, apostilla el líder de la oposición.