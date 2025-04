La respuesta a qué hacer en A Coruña la tienen dos jóvenes de 21 años

Uno de los pasos universales antes de encarar un viaje a un destino desconocido pasa por ‘googlear’ (neologismo para la acción de buscar en Google) la construcción “qué hacer en” y acompañarlo de ese destino del que tenemos unas cuantas nociones básicas. A dar respuesta a eso se dedican infinidad de blogs, páginas e influencers de todo tipo. Y es precisamente donde todos ellos no llegan donde ha puesto el foco, y ha encontrado la clave de su éxito, Planes Coruña. No se trata de hacer más interesante o atractiva la estancia para los que vienen, sino de que los que ya están se lo pasen en grande con actividades alternativas.



En apenas un año de vida, la propuesta ha despertado el interés de casi 26.000 seguidores en Instagram y casi otros tantos a través de TikTok. Lo curioso es que Planes Coruña responde a esa sentencia popular del ‘otros vendrán que bueno te harán’. En este caso, en vez de otros, habría que referirse a ‘de fuera’. Y es que detrás del proyecto están Iván Moras y Carmen Fernández, una pareja entonces de 20 años cada uno y que en febrero de 2024 decidieron registrar Planes Coruña en TikTok mientras estudiaban en la UDC, donde hoy siguen. No se dedicaron a enseñar la Torre de Hércules o el Paseo Marítimo. Querían que la gente como ellos tuviese alternativas de ocio alejadas de lo habitual. “Nace un poco porque buscábamos hacer planes y no encontrábamos nada. Queríamos un sitio en el que buscar todas las opciones posibles”, indica Iván. “De ahí viene el vídeo de los planes que hay cada fin de semana. Comenzamos un poco así, luego empezamos a mostrar restaurantes, eventos, el circo que va y viene y todo tipo de actividades”, añade. En el bagaje de publicaciones pueden encontrarse mercadillos, conciertos, negocios locales o experiencias. Y es este último punto donde han conseguido ser diferenciales: organizan sus propios talleres, con una respuesta que ha superado sus propias expectativas. “Algunas actividades se han agotado en menos de 12 horas”, confiesan.



Pizzas y San Valentín

El pasado lunes abrieron el plazo de inscripción para su último plan, un taller de pintura fluorescente que tendrá lugar el miércoles 23 en La Mansión 1783. Anteriormente han organizado actividades de bento cakes (minipasteles coreanos), sushi, pizza o cenas temáticas por San Valentín. Próximamente, apadrinarán el primer taller de Galicia de joyas hechas con plásticos reciclados. “Con nosotros han colaborado ya más de 95 marcas, desde centros comerciales y marcas nacionales a pequeños locales familiares. Uno de los casos que más recordamos es el de un local que acababa de abrir y que, tras el vídeo, logró llenar sus reservas dos semanas. Es ese impacto en pequeños negocios locales lo que más ilusión nos hace”, indican.



Pero, con lo goloso del éxito en internet y el calado que han conseguido para las entidades comerciales, ¿hasta qué punto el negocio se ha vuelto lucrativo para una pareja de apenas 21 años? De momento, matizan, no les aparta de su verdadera actividad. “Somos autónomos, pero realmente no da para vivir. En otras ciudades grandes hacen lo mismo que nosotros y sí pueden, pero por ahora no es posible. Con lo que nos quita Hacienda perdemos más de lo que ganamos”, lamentan. “He suspendido algún examen, pero no por culpa de esto. He sabido compaginar”, apostilla Iván.



Así nos ven

Iván es leonés y sigue con sus estudios de Fisioterapia, además de haber practicado escalada a nivel semiprofesional, mientras que Carmen, asturiana, ya trabaja como auxiliar de vuelo. Sin embargo, pocos les han visto la cara si no han asistido a sus talleres. Ese es otro de sus elementos diferenciales: mantenerse detrás de las cámaras. “Ninguno hace sus publicaciones en formato reel, nadie va con el equipo que nosotros vamos y, sobre todo, no salimos en ningún vídeo. Lo importante es lo que enseñamos, no nosotros”, advierte Iván.



Por otra parte, a la hora de valorar la dificultad de mantener su producto fresco y las posibilidades que ofrece A Coruña para hacer planes, los ‘guías’ virtuales no esquivan una pequeña crítica constructiva al respecto. “La ciudad ofrece muchos planes, pero hay otro tipo de eventos que estamos intentando incorporar y faltan cosas originales que no hay forma de conseguir. Por ejemplo, el tema de la pintura fluorescente, que en Barcelona es una fiebre. Nosotros queremos planes para una pareja de tranqui y que esté cansada de hacer siempre lo mismo”, finalizan los dos jóvenes emprendedores de Planes Coruña.