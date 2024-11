Récord histórico de inscripciones en las actividades de los centros cívicos de A Coruña

Los centros cívicos, en el corazón de los barrios, están de moda entre los coruñeses. Tanto que este año su programación sociocultural ha batido todos los récords: nunca antes se había recibido un número tan alto de inscripciones para poder participar en alguna de las actividades que ofrece el Gobierno local. El proceso de inscripción para el nuevo curso, ya en marcha, está cerrado, pero refleja un aumento significativo de la demanda.



Este año las solicitudes han superado por primera vez las cifras previas a la pandemia, alcanzando un récord histórico con 10.612 inscripciones y la formación de 385 grupos de actividades en toda la red de centros cívicos, lo que evidencia el creciente interés por las opciones que ofrece el Ayuntamiento. En septiembre de 2019 se recibieron 8465 solicitudes; en 2020, 1.139; en 2021, 5.069; en 2022, 8.223; y en 2023, 7.940.



La programación de este año incluye opciones para todos los gustos y edades. Entre los nuevos talleres se encuentran la edición de vídeo, fabricación de jabones y clases de internet para adultos enfocadas en la realización de trámites en línea. Además de estas opciones, algunas actividades han destacado de forma especial por su alta participación. Entre los usuarios de 13 a 17 años la danza urbana y el espacio abierto para jóvenes en Los Rosales tienen una media de 45 participantes cada viernes. Este espacio se ha ampliado a los centros cívicos de Monelos y O Castrillón, aunque con menor afluencia. En cuanto a las actividades intergeneracionales, la gestión de emociones y bienestar también ha sido muy popular, ampliándose a más centros. La ilustración a la acuarela y nutrición saludable cuentan, a su vez, con numerosas solicitudes. Entre los menores de edad destacan la oferta de stop motion, lettering y scratch. Además, todas las actividades de baile y físicas, junto con talleres de memoria, han tenido mucha repercusión. Varios centros han solicitado abrir más grupos para satisfacer la demanda.



La concejala de Bienestar Social, Nereida Canosa, celebra el creciente interés por la programación municipal. “Os centros cívicos son a médula espinal, xunto coas bibliotecas municipais, do tecido social e cultural da nosa cidade. Inés Rey pediunos que potenciáramos eses espazos para mellorar a calidade de vida dos barrios, e o estamos a facer, non só chegando a cifras históricas de participantes en actividades grazas a unha programación de calidade, senón tamén apostando pola renovación e mellora dos propios centros cívicos, o último deles, cun investimento dun millón de euros, o do Birloque, que hoxe é un espazo axeitado para o desenvolvemento de actividades e formación e onde moi pronto empezaranse a organizar”.