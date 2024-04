Las Residencias Artísticas de Mariñán, un “proxecto clave para a cultura do país”

Las Residencias Artísticas Mariñán, organizadas por Cultura de la Diputación de A Coruña, se cerraron este viernes con la visita de la titular del área, Natividade González. La diputada, con los comisarios de música, Aitana Cuétara, y de literatura y pensamiento, Roberto Abuín, acompañó a los residentes en una despedida que culminó con una muestra de lo realizado durante su estancia por los músicos de aTorna, que pusieron el cierre a casi dos intensas semanas de inspiración y creación en Bergondo.



En este tiempo se desarrollaron “os oito proxectos seleccionados polos xurados”, desde los cuatro musicales, de Cantometrics, Su Garrido Pombo, Chumba y aTorna, a los cuatro de literatura y pensamiento, de Francisco Rodríguez Casal, Esperanza Mariño Davila, Laura Martínez Mateo y Marina Vidal Valiña.



Antes de la actuación de aTorna, Natividade González puso en valor estas residencias, “que reforzan as liñas do departamento provincial de axuda á creación a través deste programa centrado non nas pezas ou resultados finais, senón no apoio aos procesos creativos en contextos de aprendizaxe e traballo comunitarios”, señaló la diputada de Cultura.



“Para nós –continuó– é un inmenso pracer e orgullo impuslar este proxecto, moi necesario non só na nosa provincia, senón para o sector cultural de todo o país; por iso nos sentimos na obriga, como administración, de crer firmemente neste tipo de iniciativas e de promovelas, polo éxito acadado, nesta e na anterior edición, e polo que vós nos transmitistes nas visitas que vos fixemos nestas dúas semanas de estadías: a importancia das Residencias Artísticas Mariñán para sacar adiante todo ese talento que levades dentro, en convivencia e nun ambiente capaz de crear esas sinerxias”, sentenció González.



Los artistas agradecieron la experiencia y la oportunidad para crear “nun espazo inspirador no que dispoñer de tempo de calidade”: Mariñán.