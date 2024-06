Reportaje | Una ‘terapia’ artística inspirada en la vieja Fábrica de Armas

La artista polaca Gosia Trebacz presentó este viernes en Palexco la exposición ‘Ar+arte_terapias alternativas’, en la que la pintora, fotógrafa y videocreadora propone una experiencia multisensorial en la que combina textos, fotografía, vídeo y diversas disciplinas artísticas para transmitir la esencia misma del arte como terapia y expresión emocional. En el proyecto, que tiene como hilo conductor a la antigua Fábrica de Armas, han participado una veintena de artistas, como Mercedes Peón, Silvia Penide, Eva Veiga, Miguel Anxo Fernán Vello, Xosé Iglesias o Luz Campello.



“La idea surgió cuando visité las escuelas de la antigua Fábrica de Armas hace tres años y medio, fue un lugar del que me enamoré”, explica Trebacz. “Me gustan los espacios industriales, decadentes, abandonados. Me encanta la belleza del abandono, y en la fábrica no entraba nadie desde hacía años”, continúa.



Trebacz decidió hacer algo con todos los estímulos que le provocaba el lugar y convocó a poetas, músicos, fotógrafos, arquitectos y artista multidisciplinares para que creasen ‘in situ’ “de una forma totalmente limpia”. “Mientras tanto, yo estaba grabándoles y haciéndoles fotos. Estas proyecciones y fotografías son las que se puede visitar en Palexco hasta el 28 de julio”, expone la creadora. Trebacz menciona que este proyecto se acabó convirtiendo en una auténtica terapia para sus participantes y para ella misma, de ahí el nombre de la exposición, que juega también con el significado de la fábrica de armas en el título: Ar+.



“Cuando entré en la fábrica estaba en mi peor momento de salud, visitarla me salvó la vida”, afirma la polaca, para quien “las manchas de humedad, las mesas carcomidas o la hiedra que entraba por la ventana” resultaron tremendamente inspiradores.