Reportaje | El privilegio de despertar cada mañana en A Coruña con el canto del gallo

Vivir en un bloque de viviendas en plena ciudad y despertarse cada mañana al escuchar el canto del gallo, literalmente, todavía es posible a día de hoy en A Coruña. El desarrollo urbano que tuvo lugar durante el siglo pasado, sobre todo en sus últimas décadas, permitió que algunas viviendas unifamiliares (muchas de ellas con un pequeño terreno) sobreviviesen y quedasen ancladas en el tiempo, integradas en un espacio eminentemente urbano. “Na Coruña temos unha realidade moi diversa e complexa, e iso é unha sorte. Hai formas de cidade moi diferentes. A maior parte da xente coñece unha forma de vivir na cidade: a do centro, a de Monte Alto... e logo está a realidade da periferia. Pero incluso sen irnos tan lonxe, dentro da propia cidade, quedan reductos nos que se vive de xeito distinto”, explica Xiao Varela, concejal de Regeneración Urbana entre 2015 y 2020.



“A planificación non tivo en conta estas zonas, que permaneceron intactas. Eu creo que estas casas teñen futuro, e ademais, penso que así debe ser. As persoas que nos próximos anos se encarguen da planificación deben telas en conta e respetalas, porque dotan a cidade dun patrimonio moi rico. Teñen unha esencia propia e diferenciada que se debe respetar e mellorar. A diversidade é riqueza” señala Varela.

A Sardiñeira como referencia

“No polígono da Sardiñeira queda unha pequena fileira de casas baixas. Toda esa zona se vai a reordenar para dar acceso á nova estación intermodal, e haberá edificios novos. Nós intentamos que as vivendas que alí había fosen compatibles cos edificios que se iban a crear. E modificamos a ordenación para permitir que se conservasen. Esas casas teñen un valor, e ademais, conseguimos que as familias non teñan que cambiar o seu modo de vida”, explica Xiao Varela.



Aún así, la situación no es la misma en otras zonas de la ciudad. “Moitas veces, este tipo de casas quedan en espazos que son froito da falta de atención á hora de planificar, e existe o risco de que se convertan en focos de marxinalidade, con rúas descoidadas e casas abandonadas”, lamenta.



“O Camiño do Pinar, que agora está nunha situación de certa marxinalidade, sería unha gran oportunidade de crear unha pequena aldea no medio do barrio do Agra no caso de que se cuidase máis esa zona. Sería un espazo ideal para que os nenos xogasen ou para pasear”, propone Varela.



Otro de los lugares en los que conviven casas de este tipo bien conservadas con otras ruinosas es en la zona situada junto al parque de Oza, entre O Montiño y O Castrillón. Paulo Sexto, presidente de la asociación de vecinos, reclama soluciones. “Hay que conservar las que están bien y rehabilitar las que se encuentran en mal estado. Hay personas con escasos recursos en el barrio y necesitan viviendas sociales. Estas casas podrían ser una buena oportunidad para ellos”, explica.



“Antes, había otra forma de vivir. Relaciones más humanas, en las que se compartían las cosas. Si no veías a un vecino en un par de días te preocupabas por él. Estas casas son vestigios de aquella época y hay que cuidarlas”, concluye esperanzado Sexto.