Reportaje | La obra de arte nacida de una choqueira de A Coruña y un personaje de Disneyworld

El villano Davy Jones reapareció entre el Brétema, después de haber sido visto por última vez en medio de personajes del averno y de todo tipo danzando por la calle de la Barrera. Lo hizo muy cerca de El Holandés Errante, pero no el barco con el que sembró el terror, sino uno de los pubs más longevos de la zona del Orzán. Lo que podría ser perfectamente el clímax de una nueva entrega de la saga de Piratas del Caribe es en realidad el final feliz de la historia del extravío y recuperación de una de las máscaras más conseguidas de todo el Entroido de A Coruña, que a las 18.10 horas de ayer volvió a manos de sus dueños.



Rolando Vieites Otero, Roly, fue uno de los hombres más fotografiados de la ciudad, algo que ni le es extraño ni molesto. Durante años hizo felices a los más pequeños como ‘character performer’ en Disneyworld Orlando, donde viajó hasta el infinito y más allá como Buzz Lightyear o fue el archienemigo del propio Davy Jones en la piel de Jack Sparrow. Algo en su ADN es indisociable de la caracterización y ese sentido festivo. “Recuerdo a mi abuela cosiendo telas y mi madre haciendo auténticas barbaridades de disfraces”, confiesa. “Somos cinéfilos y tenemos un montón de personajes creados”, añade.

Trayectoria galardonada

Su madre tiene a sus espaldas un considerable palmarés y esta vez las redes sociales hicieron correr la obra como la pólvora del barco pirata. “Carnaval es siempre una fecha señalada, desde que yo era pequeño mi madre es una choqueira de la leche: es manitas y hace un montón de cosas de maquillaje, peluquería...”, explica Roly. “Ganó un montón de premios vestida de mejillón, de chapa de estrella o de papel higiénico”, prosigue orgulloso el hijo.



La capacidad de reinvención y las ganas de sorprender llevaron a María a cumplir una vieja aspiración: mimetizarse con el villano más famoso de Piratas del Caribe.



La intención era presentar el trabajo final en el concurso del martes, y ambos decidieron darle forma y probarlo en la multitudinaria noche del lunes, pero en la calle de la Barrera, se perdió la pista de la cabeza de Jones. “No es lo más cómodo para tomar algo: la quité un par de veces para tomar algo y la apoyé en una silla; me giré un segundo, vi la máscara, me volví a girar y ya no estaba”, relata Otero. La decepción no pudo con el espíritu choqueiro y su madre se superó en tiempo récord: completó una versión más pequeña y agrandó el show con carteles de se busca con la imagen de su trabajo perdido. Incluso se subió al escenario a contar su historia. Con el final feliz deseado, Roly lo tiene claro. “Mi madre merece la placa de choqueira del año ”, advierte.



Puede que Davy Jones hiciese al intruso su tradicional pregunta: “¿Temes a la muerte?”.