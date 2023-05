Reportaje | Una idea ‘made in UDC’ para que los libros lleguen a todos

Disfrutar de un buen libro es un placer al que nadie debe renunciar si existe la manera de evitarlo. Con esa premisa entre ceja y ceja, Leidy Julieth Pensado y Samaira Carracedo, estudiantes de Filología en la UDC, decidieron ponerse manos a la obra para buscar soluciones para que las personas con necesidades específicas tuvieran más sencillo acceder a la lectura, además de dar cancha a los nuevos escritores. Junto a otra compañera de facultad, desarrollaron la idea de crear una editorial que hiciese libros ecológicos y reciclables pensados para estas personas. Ya le han puesto nombre, ‘Editorial Galia’, y su idea les ha servido para alcanzar la final de la XV edición del ‘Startup Programme’, una competición nacional para emprendedores a cuya final llegan quince de entre más de cien proyectos.



“Nos dimos cuenta de que hacía falta una editorial para nuevos escritores, porque si tu nos has escrito algo antes o ganado un premio, no te publican. Y eso cierra las puertas a bastantes escritores. Y también nos dimos cuenta de que los libros siempre van enfocados a los mismos lectores. Por ejemplo, yo soy una persona con dislexia, y a mi me cuesta mucho leer los libros de la universidad. Necesito una versión adaptada, con la letra más grande. Y es muy difícil y costoso acceder a estos libros”, explica Leidy Julieth. También quieren diseñar libros para niños con problemas de visión.



Aunque de momento es una idea que compite en un concurso, su intención es crear la empresa cuando acaben la carrera y vivir de ella. “Dejaríamos la gestión en manos de terceros y nosotras nos centraríamos en la parte de crear libros”, explica Samaira.