Reportaje | Honores en A Coruña y su área metropolitana a la patrona de los marineros

Dice la tradición coruñesa, a través de su refranero popular, que “no hay quien pueda con la gente marinera”. Y es que, a pesar del desarraigo y la pérdida de tradiciones que representa en muchos aspectos la sociedad digital y global, cientos de personas quisieron rendir honores a la patrona de todos aquellos que han hecho y siguen haciendo del mar su modo de vida y forma de supervivencia. Así, tanto en la ciudad como en su área metropolitana, se sucedieron los homenaje a la Virgen del Carmen, patrona de los mares a la que, en diferentes formas y actos, acompañaron de nuevo hasta las aguas por las que dicen los fieles que mire y custodia.



Fue protagonista a lo largo de toda la jornada el Club del Mar de San Amaro, donde desde primera hora cientos de abonados y miembros vinculados a una de las familias más grandes de la ciudad en lo que a instalaciones recreativas y deportivas se refiere. Mientras los mayores organizaron una ofrenda floreal y una procesión marítima, seguida con curiosidad por los bañistas, muchos de ellos turistas, de la playa, los más pequeños se lo pasaron en grande con los hinchables habilitados especialmente para ellos. No se quedó ahí el calendario de actividades, ya que por la tarde una gran paellada y la música a cargo del grupo The Cruze completaron una jornada intensa, familiar, divertida y muy especial.

Procesión

Fue doble la convocatoria de actos en honor a la Virgen del Carmen en la ciudad, aunque la motivación de ambos era exactamente la misma. Fieles a la tradición y al paso de los año, la Parroquia de San Jorge, la Cofradía de Pescadores de A Coruña, representantes de las cuatro marinas y decenas de devotos realizaron una procesión hasta la Dársena en uno de los días más grandes del año, una festividad honrada en pueblos, villas y ciudades de toda Galicia.



También a lo largo de la tarde en O Portiño las llamadas fiestas de barrio se empaparon de la tradición marinera de la ciudad y una de las zonas más eminentemente vinculadas a la misma protagonizó su propia procesión. Los fuegos artificiales acompañaron una procesión martíma con olor a mar a través de la sardiñada popular que funcionó como epílogo. Y como cualquier celebración de barrio, tras la tradición, la devoción y la alimentación fue el turno para una verbena dominguera en la que el clásico Dúo D’Vicio puso los acordes.

Área metropolitana

No solamente la ciudad se encargó de homenajear a la patrona y custodia de la buenaventura de los marineros, sino que también Oleiros, Sada o Betanzos organizaron actos de todo tipo. Por ejemplo, la Ciudad de los Caballeros convocó una travesía náutica entre Betanzos y el puente de O Pedrido, de ida y vuelta a la villa brigantina, para posteriormente sacar a la Vigen del Carmen en procesión por el puerto. Fueron varias las organizaciones detrás de la iniciaiva: Amigos de los Ríos de Betanzos; Asociación Recreativa, Cultural e Deportiva Río do Pedrido, Club de Piragüismo Ría de Betanzos; Club de Remo Olímpico do Mandeo y Danzas de Mariñeiros e Labradores Xóvenes do Pobo.



Un mercado marinero de artesanía, talleres o animación para los más pequeños, además del festival de artes escénicas Ta-Chán, fueron el complemento sadense durante todo el día los tradiciones desfiles de embarcaciones tradicionales, hinchables y kayaks.