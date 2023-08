Reportaje | Los hijos de Escocia convierten las Rías Altas en las Highlands

Un pasado de enfrentamientos bélicos con los ingleses no es el único nexo de unión entre Escocia y A Coruña. Más que nunca, las Highlands y la ciudad herculina parecen relacionadas de manera muy especial por la música. Y es que buena parte de la apuesta cultural del Ayuntamiento, tanto para el Noroeste como para el Morriña o las Fiestas de María Pita, tiene denominación de origen escocesa.



Resulta paradigmática esta semana, con The Waterboys (Edimburgo) mañana en la plaza del Ayuntamiento como uno de los grandes reclamos de las fiestas, mientras que el sábado Primal Scream (Glasgow) ejercerán de cabeza de cartel del Noroeste.

También en 2022 hubo triplete de bandas icónicas, todas ellas naturales de Glasgow: Texas consiguió un récord de asistencia tal día como hoy de hace un año, mientras que para ver a Simple Minds hubo que pasar por caja en el Coliseum.



Por su parte, Franz Ferdinand, una de las bandas indie con más himnos tarareados todavía en el ocio nocturno de la ciudad, cerró el histórico concierto de vuelta al estadio de Riazor en el Morriña Fest.



Tanto Galicia como Escocia forman parte de las llamadas naciones celtas, y lo cierto es que algunas de las bandas más importantes no solo del país, sino también de la historia del rock, parecen sentirse especialmente a gusto en la tierra que según la leyenda mira a Irlanda.



En 2017, The Jesus and Mary Chain (East Kilbride) fueron cabezas de cartel en los conciertos de la playa con motivo del Noroeste, exactamente lo mismo que Belle and Sebastian (Glasgow) un año después. Ambos juntaron decenas de miles de fieles.

Menos masivo, pero igualmente muy aplaudido, resultó el recital que ofreció en plaza das Bárbaras Emma Pollock, cantante de The Delgados (Motherwell). Fue en 2019, dentro del Noroeste. Y es que el sello ‘brit’, en este caso ‘scot’, otorga un pedigrí y sigue resultando un gran reclamo.