Reportaje | La fotógrafa coruñesa que regala recuerdos a madres e hijos

“Todo esto comenzó cuando me convertí en madre. Viví una revolución a todos los niveles y necesitaba crear un lugar donde poder conectar con otras mujeres en mi misma situación, que estuviesen pasando lo mismo que yo”. Así explica la fotógrafa coruñesa Diana Fontenla –@lunadesantiago en Instagram– cómo puso en marcha las ‘minisesiones con mamá’, donde durante cinco minutos dispara su cámara de forma gratuita para inmortalizar momentos de la maternidad.



En los jardines de Méndez Núñez ha citado durante varios domingos a mujeres para “crear recuerdos con sus hijos”. “Todas tenemos los móviles llenos de fotos de nuestros niños, pero muy pocas de nosotras con ellos. Quería regalar eso. Hasta el momento he retratado a más de 40 madres en estos encuentros”, explica.



Detener el tiempo

Fontenla explica en su web –www.dianafontenla.com– que haber crecido con su abuela le ha generado “esta obsesión por crear recuerdos”. “Todo lo que soy y lo que hago, mi forma de ser y de sentir, nace de las manos de mi abuela. Por eso estoy aquí hoy. Para detener el tiempo de los demás. Para capturar todo aquello que deseamos que no termine nunca. Para crear fotografías que emocionen, que hablen y que nos aprieten fuerte”, dice en su biografía.

La artista con su hija Luna



Gracias al boca a boca sus minisesiones han ido a más y en ellas se han forjado redes de apoyo. “No pretendo que las madres que vienen salgan amigas, pero sí que puedan sentirse acogidas. He visto y sentido mucha soledad siendo madre”, apunta la fotógrafa, quien planea extender esta iniciativa a mujeres embarazadas y a otras ciudades –las próximas serán Vigo o Barcelona, aunque la mayoría seguirán siendo en A Coruña–.



Esta actividad –en la que acaba regalando dos imágenes del ‘shooting’ a cada mujer– sirve, además, para incluir a su pequeña, Luna, en su vida profesional: “Cuando tengo que ir a hacer fotos a una boda y me paso el día fuera no es posible, pero este tipo de planes me permiten que forme parte de mi trabajo”, señala.



Una sesión con una mujer embarazada

En esta actividad la ayuda su amiga Mallo Rodríguez, maestra y psicopedagoga que en septiembre emprenderá su proyecto Alas Educación. Con ella los peques se divierten mientras esperan para ser fotografiados por Diana. “Fue algo improvisado pero ha funcionado para las dos”, concluye.