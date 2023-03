Reportaje | La formación de las milicias urbanas de la ciudad fue una batalla total

Las disputas del Ayuntamiento con los poderes de la Ciudad, tendentes a la formación de las Milicias Urbanas, será una batalla total. Los intereses particulares de los gremios influyentes chocan con la pretensión de los regidores municipales. A ello hay que añadir el poco interés ciudadano en su formación, ningún vecino estaba dispuesto a un alistamiento voluntario. Recurriendo el Municipio a los bandos con medidas disuasorias para crear estos cuerpos de la Milicia Urbana. Este año de 1800 y el siguiente de 1801, fueron en los que el Ayuntamiento se vio involucrado de un modo prioritario en la formación de estos cuerpos.



En contra de lo que se cree, la Milicia formada por la Real Audiencia apenas tuvo relevancia, sus miembros fueron reclutados forzosamente, ante las constantes negativas de colaborar con la Ciudad, siendo los verdaderos artífices de la vida de estas milicias, la Propia Ciudad y sus ciudadanos, de ocho compañías formadas, seis, pertenecían al pueblo y fueron las que en verdad merecieron llevar la gloria de la formación de estas compañías, que nacieron con polémica y terminaron siendo disueltas por los elevados costos que suponía su mantenimiento al erario municipal. Así como la insumisión de sus miembros en muchos casos, en que tomaban parte por determinadas fuerzas, según el momento.

1800 mayo 12. La Audiencia y el alistamiento de las Milicias

Se ha visto un escrito del Regente 9 del, corriente: La Ciudad no piensa incluir en la Milicia Urbana, Escribanos de Asiento, Abogados, Relatores, Procuradores, ni otro miembro que merezca con propiedad el nombre de individuo y subalterno de la Real Audiencia, por la necesidad de sus personas para la administración de las Justicias. Había acordado el Real acuerdo que en cuanto, los hijos y oficiales de los referidos, puede proceder la Ciudad como tuviese conveniente. En su vista se acordó para el primer Ayuntamiento, se haga lo que corresponda.

1800 mayo 28. Milicias, se declare soldado aquel que no se presente

En este Ayuntamiento, los comisionados para alistamiento y formación del Cuerpo de Milicias Urbanas, dan cuenta que los días señalados, asistieron con los oficiales nombrados por el comandante, médicos cirujanos y curas párrocos de este Pueblo. No habiendo concurrido más que 406 hombres, de los cuales algunos, deben ser inspeccionados, lo harán presente a la Ciudad para la determinación conveniente. Acordó la Ciudad se publique bando, para que los vecinos que no hubiesen concurrido los días señalados, lo verifiquen en el Domingo y Lunes de Pascua próximo, en el concepto, el que no lo verificara, por el mismo hecho, quedará declarado soldado urbano y además pagará los diez ducados de multa que estaban impuestos y aplicados para el sujeto que lo delate.

1800 julio 14. Milicias Urbanas

En este Ayuntamiento, los comisionados para la formación del cuerpo de Milicias Urbanas, han hecho presente el resultado de sus diligencias y desestimación de los Alcaldes de Barrio, contra los sujetos que no se han presentado al Ayuntamiento, sin embargo de los bandos publicados, no llegará la gente para cubrir la Fuerza de las Compañías. Piden que la Ciudad resuelva si deben, ó no, contar con los oficiales y Curiales de la Audiencia, teniendo presente la Ciudad el plan de que se procede, no están incluidos dichos dependientes, los comisionados hagan comparecer a los omisos y den cuenta de los resultados.

1800 agosto 24. Ataque inglés a Ferrol.

En este Ayuntamiento extraordinario, hizo presente el Corregidor, con motivo de que en la tarde, se dejaron ver Buques enemigos en número considerable, se empoparon a una ensenada que hay cerca del Cabo Prior y en ella principiaron a obrar y ejecutaron un desembarco, le había llamado Francisco Xavier Negrete, Comandante General, manifestando era preciso se dieran las disposiciones conducentes, para evitar cualquiera invasión en el Pueblo y sus resultas, a este fin, había convocado al Ayuntamiento, deseando la Ciudad continuar las pruebas que tiene dado de su amor y fidelidad, se conforman con las disposiciones del Comandante General. Ha resuelto hacer una Diputación, para conferenciar sobre el asunto, comisionando al efecto a Jerónimo Hijosa y Manuel Lavandeira, los cuales pasaron a ejecutar su comisión y habiéndose restituido a estas Casas Consistoriales, donde les esperaba la Ciudad, expusieron que habían conferenciado con SE, y después de examinado con reflexión, había resuelto. Consideraba suficiente que la Ciudad intimase por medio de sus Alguaciles a los vecinos alistados para el servicio de la Milicia y Artillería Urbana de este Pueblo, que se presentasen en el Cuartel de este Cuerpo y estuviesen prontos para servir al primer aviso, lo cual se manifestase al Gobernador de la Plaza por medio de oficio. Que el Ayuntamiento está pronto a prestar todos los auxilios que dependan de sus facultades en justo servicio de SM.