Reportaje | La ‘Estrela’ iraní que marca el nuevo rumbo en la hostelería de Os Castros

La historia de la reapertura del Estrela dos Castros, el icónico local del barrio que durante el verano cerró sus puertas en teoría de forma definitiva, podría contarse en forma de cuento mágico para los más pequeños de la zona. El argumento tendría toques del mundo de Disney porque tiene como protagonista a un joven que llegó de Oriente Medio montado en una alfombra persa para rescatar un punto de encuentro que era un referente de la zona.



Y lo cierto es que realidad y ficción no están tan lejos como pudiera parecer, aunque por el medio merece la pena repasar los matices que obviaría cualquier cuento de hadas. El protagonista de la reapertura, que tendrá lugar esta noche a partir de las 20.30 horas, es un iraní llamado Akbar Roostaei (Mashad, 1979) y lo cierto es que, en modo figurado, sí arribó a la ciudad de forma parecida a Aladino. “Una empresa buscaba artesanos y llegué en 2004 como tejedor de alfombras persas, lo malo es que no es un negocio boyante y ahora la gente pone más alfombras de usar y tirar”, bromea al recordar la experiencia pasada.

Pero Akbar no tuvo ningún genio que le ayudase, así que comenzó un proceso de reinvención que le llevó desde la administración de paneles solares hasta la hostelería, previo paso por el paro, antes de ser autónomo y propietario. Entre los años 2007 y 2015 convirtió La Plaza, en A Gaiteira, en un local en ocasiones idílico con un modelo que desea repetir: tranquilidad y ambiente familiar. En la intrahistoria se quedan episodios más negativos que le tocó vivir, porque a la multiculturalidad y al cosmopolitismo no todo el mundo se adapta igual de rápido. Él, en cambio, prefiere ser positivo. “Me cansé y lo traspasé”, sentencia Akbar, quien ve una ciudad cada vez más abierta a sabores y acentos diferentes.



Vida en Os Castros

La Estrela de Os Castros marca la última y la próxima aventura profesional de Akbar: empleado hasta el cierre a comienzos de verano, en lugar de resignarse vio en el contratiempo una oportunidad de futuro. “Era un sitio muy famoso, pero la pandemia golpeó duro. El jefe decidió cerrar y hace un mes le dije que me lo quedaba yo”, recuerda. “Veía que, con el convenio de camarero, trabajaba y trabajaba y no llegaba a final de mes, por eso también me hice autónomo, para hacer que mi vida laboral mereciera la pena, que haber dejado atrás a tanta gente, mi país y mis costumbres fuese para que me compensase”, añade el hostelero.



No será hasta hoy cuando abra sus puertas el local de la calle de Francisco Vales Villamarín, pero el futuro a corto, medio y largo plazo ya rondan en la cabeza de su propietario. Mi idea es tener un local familiar, recuperar la cercanía de antes entre la gente”, confiesa. “No digo que sólo se juegue al dominó o a las cartas, pero sí recuperar ese punto de reunión y de alegría que se perdieron con la pandemia”, agrega Akbar, que además incluirá paulatinamente gastronomía persa. “La idea es expandirnos y que haya una Estrela de A Gaiteira, de O Castrillón... y hacerlo con un toque iraní en ocasiones, aunque sabemos que ‘o galego é boa xente e de bo dente’”, bromea.