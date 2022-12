Reportaje | Un especial 50 Aniversario marcado por un nuevo hito para el Hospital de A Coruña

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña cierra un año extraordinario, marcado por las celebraciones del 50 Aniversario, la consecución de nuevas distinciones y de un nuevo hito sanitario al realizar con éxito el primer trasplante cardíaco infantil en un menor con asistencia ventricular mínimamente invasiva, sin precedentes en España.



Así, mes a mes, semana a semana, el centro coruñés conmemoró su medio siglo de actividad la misma manera que actuó en estos cincuenta años: haciendo historia y sentando los cimientos del que será el ‘Novo Chuac’. La ‘torre polivalente’, la ‘primeira peza deste puzle’, estará operativa en 2024.







1 ENERO

Certificación UNE-EN para Anatomía Patológica

El Chuac inicia el año de su 50 Aniversario obteniendo la certificado de calidad UNE-EN ISO 9001:2015 para el servicio de Anatomía Patológica, en las áreas de Citología Líquida, Inmunohistoquímica y Biología Molecular.







2 ABRIL

Premio de Buenas Prácticas en Salud Sexual

Tras su suspensión durante la crisis del covid, el Sistema Nacional de Salud convoca el certamen de Buenas Prácticas en Salud Sexual y Reproductiva y Estrategia de Salud Reproductiva, y el área sanitaria obtiene sendos reconocimientos para el proceso asistencial de seguimiento de salud ginecológica en mujeres sanas y asintomáticas del servicio de Ginecología y Atención Primaria y para la aplicación móvil ‘Risco Cero’ de Fomento de la Salud Sexual y Reproductiva.





3 MAYO

Referencia Nacional de Trasplante Pulmonar

Redesignación del Chuac como unidad de referencia nacional de Trasplante Pulmonar por el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad.







4 JUNIO

Centro Autorizado de Terapias Avanzadas CAR-T



Designación del Chuac como centro autorizado para Terapias Avanzadas CAR-T por parte del Ministerio de Sanidad.









5 JULIO

Certificación UNE-EN para Nutrición Hospitalaria

Certificado de Calidad UNE-EN ISO 9001:2015 para la Unidad de Nutrición Hospitalaria del Chuac, para el cribado, tratamiento y seguimiento nutricional, así como la formación en Nutrición.









6 AGOSTO

Certificación de Calidad UNE-EN para Esterilización

Certificación de Calidad UNE-EN ISO 9001:2015 para la Central de Esterilización, que contabiliza un procesado de 40.000 unidades de material esterilizado, quirúrgico y no quirúrgico al año.









7 SEPTIEMBRE

Cualificación para Hematología

Hematología obtiene cualificación para los tratamientos CAR-T con los laboratorios Kite/Gilead y Novartis, que garantizan la auditoría y calidad de los procesos en este servicio del Chuac.









8 OCTUBRE

Número 1 en Galicia en Reputación Sanitaria

El Chuac se sitúa como el primer hospital gallego en el Monitor de Reputación Sanitaria y como el único centro de la comunidad dentro del ranking de los primeros treinta hospitales públicos de España en valoración de reputación realizada por profesionales sanitarios, en el puesto 15.



Por especialidades, de los veinticinco servicios valorados, se sitúa como mejor centro de Galicia en la mitad de ellas (Anestesiología y Reanimación, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Oral y Maxilofacial, Dermatología, Hematología, Farmacia, Medicina Intensiva, Nefrología, Oftalmología, Otorrinolaringología y Reumatología)









9 NOVIEMBRE

Investigación e Innovación

El centro coruñés obtiene la acreditación de la plataforma de simulación e impresión 3D, incorporada a la Plataforma Nacional de Biobancos y Biomodelos del Instituto de Salud Carlos III.



En noviembre también se activa una nueva unidad de ensayos clínicos en fase 1 que permitirá el acceso de los pacientes a los fármacos más innovadores y el trabajo presentado por el servicio de Farmacia para Sedación Paliativa en Atención Primaria CódigoInfusor es distinguido en la Ruta de la Innovación en Farmacia Hospitalaria de Galicia 2022.



Asimismo, el Ministerio de Sanidad acepta dos nuevas candidaturas de referencia nacional del Chuac para enfermedades renales (glomerulopatías) y para tumores renales complejos (con afectación vascular), de los servicios de Nefrología y Urología.









10 DICIEMBRE

Premios Best in Class 2022

El servicio de Oncología resulta finalista Best in Class al Mejor Proyecto de Humanización en Calidad y Atención al Paciente con la Escuela de Pacientes con Cáncer. También los servicios y unidades clínicas de Reumatología, Farmacia en Imidis, Rehabilitación, HepatitisC y Neurología.

En el marco de estos Best in Class, cuatro servicios y unidades clínicas del Chuac se erigen como las mejores de España: Urgencias Unidad del Dolor, Neurociencias y Medicina Preventiva.Además, el Gabinete de Comunicación Chuac recibe el Gregorio Marañón.