Reportaje | Un dragón que era humo

Este viernes, A Gaiteira abrió las fiestas de los barrios y la asociación de vecinos decidió poner toda la carne en el asador, literalmente, sacando a escena un dragón que expulsaba fuego por la boca y que causó admiración cuando apareció en la plaza de A Cubela. El presidente de la asociación de Oza, A Gateira y Os Castros, Paulo Sexto, lo justificaba explicando que hacía referencia a una leyenda del siglo XV sobre un pescador que estaba faenando en el río Monelos y que acabó pescando un dragón.



Sexto hacía referencia a un investigador que habría descubierto que en 1471 un judío, pescador de anguilas, se había dirigido a la zona del río Monelos conocida como Rego dos Xudeus, para revisar sus nasas. Pero cuál fue su sorpresa cuando en una de ellas descubrió un dragón. La historia no lo aclara, pero se da por sentado que sería un ejemplar lo suficientemente pequeño como para entrar en la trampa. Algunos insinuaron que no sería más que una anguila grande.



Pero ahí no acababa todo. José resultaba ser Josep ibn Hayyim, que en 1476 ilustró la que luego se conoció como Biblia Kennicott, considerada como una de las obras cumbre de la ilustración medieval. Cómo el humilde pescador de anguilas era, en realidad, un artesano de tanto prestigio como un iluminador, eso la leyenda no lo dejaba claro. Quizá el tal Josep solo se dedicaba pescar en su tiempo libre, como ha ocurrido con tantos coruñeses a lo largo de la historia. En todo caso, la ‘prueba’ era que en una de las páginas de esa biblia, escrita en hebreo, figura un dragón, con alas, cuernos y rabo.



Pero aquello resultó ser una historia fantástica, no solo porque el dragón nunca existió, sino porque tampoco lo hizo su leyenda. Fue una estrategia de marketing basada en la idea de Iván Méndez, un licenciado en Filoloxía Galega, al que le vino a la mente observando la estatua del dragón del parque Europa. “Todo é verdade: o Monelos, as anguías, a pesca no esteiro, os xudeus, o seu rego e illa, a biblia Kennicot... E todo merecía máis que un dragón sen historia chantado nun parque”, explicó en la red social X.



Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos señaló que de lo que se trata es de recuperar “a memoria emocional do barrio”. Sexto se lamenta de que se desconozca la historia de este antiguo municipio. “Ninguén sabe que o primeiro partido do Deportivo se celebrou no corralón da Gaiteira, que o traxecto do río Monelos se mudou dúas veces. Esas cousas que sairon agora nin Deus as coñecía”, añade.

Para un colectivo que quiere fomentar la participación y la identidad de barrio, todos estos datos históricos son un tesoro. Y, como suele ocurrir, donde hay un tesoro también hay un dragón guardándolo.