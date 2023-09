Reportaje | De Colombia a Galicia por amor con el gallego como arma

Hace unos doce o trece años que Jeyson Sherlock llegó a Galicia “por amor”. En todo este tiempo ha tenido que viajar por Europa y España, pero hace un año y medio que se volvió a asentar en A Coruña. Ahora, para demostrarle a su pareja “lo que sentía”, apostó por usar la música, su pasión ya en su Colombia natal, y hacerlo usando su mismo idioma: el gallego.



Nació así ‘Somos un’, la versión en gallego de su tema ‘Somos uno’. El propio artista explica que la creó con la intención de mostrarle sus sentimientos a su pareja, “y también porque creo que es necesario resaltar el gallego como idioma, porque estamos en un país pluricultural”.



Antes de venir a Galicia, ya “estaba haciendo música”. Entre el amor y su trabajo por entonces, en la música, “aposté por el amor”. Cuando llegó, explica, no conocía la existencia del gallego, aunque si sabía que en España existían otros idiomas como el catalán o el euskera. Una vez aquí descubrió el gallego, “sus nexos con el portugués”, y, “por ese motivo, quiero que gente como yo, de otros países, conozcan el gallego y se enteren de que aquí existe otro idioma”, asegura. Se lo ha tomado como una misión propia, “como parte de Galicia que soy ahora, llevar el mensaje de que tenemos una cultura muy fuerte”.



A pesar de desconocer el idioma cuando llegó, apunta que no le resulta complicado adaptar su creación al gallego. “No me resultó complicado, de hecho, ahora, muchas veces pienso las canciones directamente en gallego”, comenta sobre su adaptación. Sobre este primer tema en gallego, desvela que le gusta más la segunda versión: “‘Somos un’ me gusta más que en español”.

Próximo disco

Lleva tiempo con ‘Somos un’, un tema que ha llevado incluso al programa ‘Luar’ de la Televisión de Galicia. Este momento, asegura que le resultó “emocionante”.



Ahora, prepara un nuevo disco, que llevará por nombre ‘Bitácora astral’, que espera terminar de grabar en lo que resta de año. “Quiero que salga a comienzos de 2024, en enero o febrero”. Para este trabajo, adelanta que ha preparado otras cinco creaciones en gallego. “Son cinco en gallego porque quiero ahondar en la tierra de mi pareja, que es la que me acogió a mi, y quiero reflejar lo bonito que hay aquí”, asegura Jeyson.



“No quiero ser oportunista”, aclara y explica que se ha enamorado de A Coruña y que “aquí es donde quiero envejecer: me gusta su gente, su gastronomía y su cultura”. “El mismo respeto que le debo a esta tierra y a la gente que está a mi alrededor es, por lo menos, utilizar nuestro idioma”, apunta Jeyson al respecto de optar por el gallego y añade que, “igual que puedo mostrar aquí cosas de mi natal Colombia, puedo mostrar que aquí hay cosas que he integrado en mí con los años”.