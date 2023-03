Reportaje | Casa Hutmann: una vivienda especial que pone a Feáns a la vanguardia

Un total de 31 obras ubicadas en diferentes puntos de Galicia compiten por ser galardonadas en los Premios COAG, que otorga el Colegio de Arquitectos de Galicia, y cuyo resultado se conocerá el sábado, 18 de marzo, en un evento en la Fábrica de Cerámica de Sargadelos, en Cervo, en el que el jurado hará público su veredicto. Se habían presentado un total de 224 candidaturas, y entre los 31 elegidos para esta fase final, se encuentra la Casa Hutmann, ubicada en el lugar coruñés de Feáns, que compite en la categoría de vivienda unifamiliar.



“La casa es masiva, atemporal y contenida. Buscamos una clara sensación de protección a los habitantes con un material que se enfrenta al exterior y contrasta con el cálido interior”, explican en la memoria del proyecto el arquitecto Carlos Graña y su socio, Guillermo Pomar, autores del diseño de esta vivienda que llama la atención de cualquiera que se acerque a ella y tenga oportunidad de contemplarla. Desde SEA Arquitectos, han conseguido dar vida a in proyecto muy especial, en un entorno arbolado y con vistas a la ciudad que la ubican en un marco incomparable y que hace que sea única.



Su apariencia estética no pasa desapercibida, pero no es el único elemento diferencial de esta vivienda. En ese sentido, Carlos Graña destaca una rareza que se convierte casi en una señal identitaria y esencial de la vivienda. “Nunca he visto el hormigón así en ningún sitio. En Suiza se usa mucho y he visto alguna cosa parecida, pero no de este modo: negro, y con este árido. Es algo muy raro”, explica el arquitecto.



“Es una vivienda tradicional de piedra reinterpretada con el material contemporáneo: el hormigón en el que también se ven todos lo áridos. Es decir: se ve piedra casi exclusivamente al igual que en un muro de piedra tradicional”, añade al respecto Carlos Graña, que cuenta con una dilatada trayectoria profesional



Graña es Arquitecto por la Universidad de A Coruña y Stuttgart. Después de trabajar en los EEUU, Alemania y en varios estudios en España y colaborar en India con Balkrishna Doshi, ganador del premio Pritzker de arquitectura 2018, funda el estudio SEA en A Coruña combinando el desarrollo de proyectos con la docencia de arquitectura. Actualmente, es doctorando en arquitectura suiza. Además, es coordinador y profesor de un Máster de Madera en la Escuela de Arquitectura en Cesuga.



Aunque son muchos los elementos que se pueden destacar de Casa Hutmann, lo importante es que las personas que la habiten se sientan en casa. “La búsqueda de una intimidad en el hogar es fundamental. Aunque abierta al exterior, la casa mira hacia las vistas de forma controlada para conseguir esa sensación de hogar y los dormitorios son más ensimismados. El objetivo fundamental: el bienestar. Toda la casa se afirma en una atmósfera de protección, luz y tranquilidad”, confirma Graña.



Para el arquitecto, el mejor premio es conseguir esa sensación de Hogar. El jurado de los Premios COAG, en todo caso, dictará sentencia en tan solo unos días.