Reportaje | La amistad estudiantil que fue capaz de superar el ingenio de ‘Saber y Ganar’

El instituto Monte das Moas inició este 2024 haciendo historia en la televisión. El programa ‘Saber y Ganar’ realizó un especial navideño que contó con doce equipos de centros educativos de toda España, pero el mayor logro lo obtuvo el trío conformado por Adrián López, Carmela Taboada y Renata Pía. Estos tres estudiantes de Secundaria de A Coruña emocionaron a las grandes audiencias cuando superaron las quince preguntas del Doble Gran Minuto para alcanzar un premio de 4.620 euros.



La aventura de los jóvenes empezó el año pasado, cuando uno de sus tutores les animó a ir al programa presentado por Jordi Hurtado. “Él tenía un tío que fue a ‘Saber y Ganar’ y se enteró de que podíamos apuntarnos en estas ediciones. A través de él indagamos, probamos y nos acabaron cogiendo”, detalló Adrián.



Como era de esperar en un proyecto de esta envergadura, la mayoría de ellos dudaron ante las posibilidades de ser elegidos para el emblemático concurso; sólo Renata mantuvo un constante optimismo ante esta posibilidad: “Siempre dije, desde que hicimos el video, que nos iban a coger”.



La predicción de la joven se cumplió y los jóvenes fueron seleccionados para formar parte del afamado certamen. Mientras que López afirmó que no hicieron mucho para prepararse, Carmela tuvo que corregirle, entre risas, asegurando que “no hicieron nada”. Excepto visionar algunos programas anteriores para contestar las preguntas, los estudiantes se limitaron a aprovechar la experiencia para encontrar nuevas amistades.



Los profesores del centro hicieron lo posible por contribuir al disfrute de la vivencia. En compañía de Juan Colao, tutor del Monte das Moas, los tres jóvenes iniciaron su travesía. Mientras grabaron los dos programas en los que participaron, el trío conoció a una gran variedad de personas. Entre ellos estaban los competidores a los que se enfrentaron, con quienes compartieron esta experiencia única. “Ahora seguimos en contacto”, detalló Carmela. Renata recalcó la buena atmósfera que había en el set: “El equipo fue supermajo. Cuando llegamos estábamos muy nerviosos, pero luego ya íbamos más sueltos”. No obstante, la calma desapareció en el momento en el que sus logros les llevaron hasta el momento decisivo: las quince preguntas del Doble Gran Minuto.



“Cuando Adrián hace las últimas preguntas y nos damos cuenta de que quedábamos Renata y yo para acabar esto, empezamos a ponernos un poco nerviosas”, contó Carmela. Por su parte, Renata también rememoró el shock al dar las respuestas ganadoras: “Yo estaba respondiendo como si estuviera en clase. Fue después cuando me di cuenta de lo que pasó en ese minuto”.



Aparte de la experiencia televisiva, los tres se vieron sorprendidos al ver lo famosos que les había hecho su paso por el programa. Más allá de sus amigos y familiares, los ganadores no había podido concebir el número de personas que habían sido testigos de su hazaña.

Afamados campeones

“Hubo muchísimas felicitaciones. Incluso hubo gente que nos reconoció por la calle. Al final no te lo esperas”, contó Adrián al hablar de una fama recientemente adquirida que no le entusiasma, aunque sus compañeras disfruten del merecido reconocimiento. Como representantes del instituto, el dinero del premio se destinó a mejorar el centro académico y sus medios. No obstante, la amistad entre los tres les anima a alcanzar grandes metas y plantear nuevos proyectos como la posibilidad de lanzarse a participar en otros concursos de televisión.



“Ojalá. Fue la experiencia de mi vida. Lo pasamos tan bien. Iría al que fuera, como si es en Galicia o fuera. Da igual. Yo quiero ir a todos, pero tenemos que estar los tres porque creo que por separado perdemos más”, declaró Renata con ilusión junto a sus compañeros. “Lo mejor que hizo el programa fue juntarnos y si no fuese por él no habría pasado. No creo que nos hubiese juntado otra cosa”.



Al preguntarles por su porvenir, sólo Renata tiene clara su intención de estudiar Relaciones Internacionales para trabajar en la ONU. Adrián y Carmela todavía necesitan tiempo para planteárselo. Mientras tanto, estos estudiantes del Monte das Moas pueden sentirse orgullosos haber logrado esta gran hazaña.