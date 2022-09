Reincidentes sacude el festival Flores Rock con la traca final de un día para recordar en el barrio

El Barrio de las Flores tuvo mucho vicio, pero no del que describe la letra del himno de Reincidenes, sino por el rock and roll. La respuesta al Flores Rock no solamente estuvo por encima de lo esperado respecto a la respuesta vecinos, sino que desde todos los puntos de la ciudad y el área se acercó el público más fiel y adicto a los directos, el que vibra con mástiles de seis cuerdas, otro de cuatro y una batería.



Pero el concierto de la banda sevillana fue un epílogo a un día que cumplió con uno de los cometidos de todas las fiestas: Fomentar la hermandad y el compadreo en el barrio. El concurso de tapas, amenizado por la banda infantil Los Plutones, fue en realidad una excusa para una especie de picnic popular.



Después de comer, el Flores Rock tomó la alternativa con dos frentes: Uno para en forma de talleres para familiarizar a los más pequeños con la música y otro para subir la adrenalina con la descarga de bandas locales como Furacán o Another Wasted Year. Calle del Ruido y Crystal Somnia elevaron las pulsaciones hasta que, a las diez y media de la noche, los coruñeses Tregua demostraron cómo de jugoso puede ser su directo en un festival. La banda liderada por Mario García se lo pasó en grande e hizo disfrutar a una multitud que ya se contaba con tres cifras.



Si, como dicen ellos, lo urgente es vivir, los herculinos se tomaron al pie de la letra su mensaje. Jugaban en casa, y buena parte de las primeras filas coreó los temas con una precisión nivel fan.



No hay una hora más rockera como la medianoche, como rezaba Iron Maiden, y justo con el cambio de día Reincidentes hicieron sonar los primeros acordes de un concierto sin pausa, aunque con muchas palabras de agradecimiento. ‘Jartos d’aguantá’, o ‘Grana y oro’ sonaron con la fuerza de siempre. Después de poco más de una hora, Fernando Madina y su banda dieron paso a Sex.