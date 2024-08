El reciclaje se resiente por la protesta: las bolsas se mezclan en contenedores y camiones y llegan así a la planta de Nostián

La huelga de la recogida de basura ha provocado un desplome en los niveles de separación en origen, vitales para conseguir unos buenos niveles de reciclaje en la planta de Nostián. Tanto Prezero, la concesionaria, como Valoriza, el refuerzo, arrojan las bolsas una a una al camión, desbordados como están. Por eso se espera que este año los niveles de reciclaje sean especialmente bajos.



Según fuentes cercanas, en cada contenedor de inorgánico, el grande, casi la mitad son residuos orgánicos. Se calcula que solo el 30% de la ciudadanía coruñesa separan debidamente la basura. Son ellos los que utilizan preferentemente el contenedor pequeño, el orgánico, que sigue siendo bastante puro. Este material se usa en un proceso denominado biometanización, que produce energía eléctrica para la propia planta.



El resto, sin embargo, está muy contaminado. La conclusión de todo esto es que la huelga está generando en la ciudadanía la convicción de que la separación en origen es inútil, cuando es imprescindible para obtener buenos niveles de reciclaje.



Cartón degradado



El presidente del comité de empresa de Albada, la empresa que gestiona la planta, reconoció que la basura no viene tan separada como antes. “a orgánica esta mesturada coa inorgánica”. También hay mucho cartón que no se separa en origen. Es decir, que no se deposita en el contenedor azul, sino en el amarillo, lo cual también es un problema.



Además, existe otro factor importante en lo que se refiere al cartón: el tiempo. Si cuando llega a planta ha pasado poco tiempo, no hay ningún problema, pero si ha pasado varios días a la intemperie, con el sol y la lluvia, se ha degradado demasiado como para servir de nada. “A veces poden pasar tres semanas ata que chegue aquí”, asegura Canosa.



Otro punto es que, en determinados momentos llega poca basura, y en otros momentos, llegan verdaderas avalanchas, pero la planta tiene suficiente capacidad de procesamiento, y espacio para almacenar. “Altera, pero pouco”, concluye el representante de la plantilla.