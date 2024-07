El reciclaje de basura anuncia otra huelga en A Coruña

En medio de una huelga de recogida de basura, los trabajadores de la planta de reciclaje de Nostián han anunciado sus propios paros. Será los días 19, 24 e 26 de julio. Alegan, entre otras cosas, inseguridad laboral, con doce accidentes (ninguno grave) este año, sueldos congelados e incertidumbre del futuro. Hay que recordar que la planta lleva desde 2020 con la concesión caducada, y que Albada la gestiona de forma precaria. +



El presidente del comité de empresa, Hadrián Canosa, mencionó cuatro accidentes: una fisura en una vértebra, un corte de un tendón en una mano, otro en la cara con siete puntos de sutura y un tercero en la cabeza, con 16 puntos de sutura y supuso la pérdida de conocimiento para el accidentado. Los trabajadores reconocen que el problema de inseguridad se debe a que la instalación es obsoleta, y Albada no la va a renovar cuando no tiene la concesión.



La planta de reciclaje ha derramado ríos de tinta: el Ayuntamiento no solo ha sido incapaz, hasta la fecha, de licitar un nuevo contrato. Tampoco ha cerrado un convenio con Ecoembes, después de que el anterior se terminara el 1 de enero. Esta entidad, que agrupa a los principales fabricantes de envases, paga un jugoso canon por el material recuperado. Pero Nostián ya no se puede beneficiar de este ingreso económico, el segundo en importancia, que suponían hasta ahora casi nueve millones de euros al año.



Un ejemplo de ello son las bolsas de plástico, que se acumulan en una parte de la explanada. Como la paga de productividad depende de los ingresos de Ecoembes, los trabajadores están alarmados y temen que no la cobren el año que vienen. “Non sabemos por que motivo o Concello non o asinou, pero isto compromete a nosa paga de produtividade para o ano 2025, porque o seu abonamento depende das toneladas de lixo recuperado e está vinculado, segundo se establece no noso convenio colectivo, ao propio convenio con Ecoembes”, denuncia Canosa.



Pliegos terminados

La alcaldesa, Inés Rey, confesó sentirse preocupada. “Tenemos los pliegos terminados y vamos a sacar adelante la contratación de la planta a la mayor brevedad”, declaró, sin fijar una fecha. Conviene hacer notar que hace semanas que la alcaldesa da da la misma respuesta cuando se le pregunta por el tema.



En cuanto a su relación con el Consorcio As Mariñas, otro punto flaco de la gestión municipal, el Ayuntamiento ha pedido una reunión con ellos, después de que anunciaran que están dispuestos a sacar su propia licitación. “Hemos ajustado los pliegos a sus condiciones y necesidades. Ellos tienen que decidir si les vale este modelo. Nosotros vamos a licitarlo porque es nuestro compromiso”, declaró Rey. Y como muestra, aseguró que les ha enviado una carta a los alcaldes de cada uno de los municipios que forman el consorcio.