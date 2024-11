Reabrir el parking de Os Mallos depende de la aseguradora y del concesionario, dice Inés Rey

Lleva casi once meses cerrado y todavía no hay noticias de cuándo podrá retomar su actividad. El parking subterráneo de Os Mallos, que da servicio a más de 500 personas, sufrió un incendio el 26 de diciembre de 2023 que calcinó tres turismos y quemó parcialmente otro. A día de hoy su gerente, José Salgado, no tiene noticias del peritaje, pese a sus insistentes llamadas para lograr, por fin, una respuesta. La alcaldesa, Inés Rey, asegura que "la pelota está en el tejado de la compañía de seguros y del concesionario".

En febrero comenzaron las labores de limpieza y en septiembre fue retirado el último coche que quedaba en su interior. En la actualidad, desde la gerencia indican que "todavía no sabemos cuál es el seguro del coche quemado" y el seguro del aparcamiento solo aporta el 20% de lo peritado, por lo que esperan un acuerdo tras haber demandado a la compañía. La limpieza, la construcción de la pared que había sido quemada y el arreglo de la parte eléctrica ya están concluidos. Solo faltan los elementos de seguridad pero, pese a todo, aún no se puede abrir, provocando la desesperación de vecinos, ya que Os Mallos es un barrio con gran densidad de población y poco espacio para aparcar.

El PP de A Coruña llevó a pleno este jueves una moción en la que exponía que, en lo relacionado con este aparcamiento subterráneo, "de los responsables municipales no se sabe nada". “El parking sirve de descongestión para el problema del aparcamiento del barrio y ayuda a dinamizar el comercio. No puede estar ni un minuto más cerrado y debemos ampliar el plazo de concesión durante el tiempo que lo esté”, aseguró su portavoz, Miguel Lorenzo. Inés Rey se pronunció este viernes en 'Cita en María Pita' sobre este hecho, aportando una explicación clara sobre la historia de este aparcamiento, con el fin de que los vecinos puedan comprender qué ocurre.

"Este aparcamiento público, desde su origen y hasta el día de hoy, nace por la licitación de un concurso público que gana Aparcamiento Los Mallos S.L. Se firma un contrato en 1995 que recogía los derechos y deberes de las partes, además de la obligación del concesionario, como la construcción y de la conservación y mantenimiento del aparcamiento", relató. Así, el contrato tiene un plazo de gestión de cincuenta años; es decir, hasta 2045. "Cuando finalice, el concesionario está obligado a entregar el aparcamiento al Ayuntamiento en perfecto estado de conservación. El incendio se produce el 26 de diciembre de 2023 y se precinta para investigar las causas del siniestro. La valoración que de los años que se comunica por parte del concesionario, que le está reclamando a la aseguradora, es de 332.438,92 euros".

El problema parte del pago por parte de la aseguradora. "Como se va retrasando ese pago, el Ayuntamiento ha enviado cuatro requerimientos al concesionario para que proceda a actuar con celeridad y reabra ese aparcamiento, ya que tiene la obligación del mantenimiento y reparación del mismo. El concesionario nos traslada que está en negociaciones con la aseguradora, por lo que lo único que podemos hacer es requerir que se abra. La pelota está en el tejado de la compañía de seguros y el concesionario", concluyó Rey.