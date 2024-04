Cesionarios del parking de Os Mallos piden que las cuentas se hagan públicas

De las 512 plazas que tiene el aparcamiento de Os Mallos, que lleva cerrado desde el 26 de diciembre a consecuencia de un incendio, más de 460 están en concesión y otras son de rotación. Los cesionarios, o lo que es lo mismo, las personas que han abonado un canon para estacionar su vehículo en el parking, pagan cada seis meses un importe de 96 euros correspondiente a gastos, es decir, 16 euros al mes que suman 6.910.



Según la gerencia del aparcamiento, en la reunión mantenida el 15 de marzo, la secretaria de la comunidad de cesionarios se negó a firmar el pago correspondiente al mismo mes, pero varios usuarios y la propia secretaria matizan lo ocurrido y aseguran que lo único que piden es transparencia en las cuentas. Pocos días después del incendio, los cesionarios abonaron el pago de 6.910 euros, repitiendo la operación en febrero. En marzo se autorizó el pago de 4.000 euros que quedaban pendientes de cuentas anteriores, pero la secretaria, que manifiesta que no quiere “jugar con el dinero de los demás”, exigió ver las facturas de los gastos del parking, ya que alega “que no son los mismos estando cerrado”. La decisión de la misma estaba respaldada por varios cesionarios, que demandan “claridad y ver los papeles”. El problema, según recalcan, no es pagar los gastos, sino saber a dónde va dirigido su dinero.



El contrato que firmaron los cesionarios del parking cuando adquirieron sus plazas, según los artículos 6 y 7 del mismo, estipulaba que tenían la obligación de pagar el IBI y el seguro, pero años después la gerencia –conforme relatan los usuarios– pidió una retribución para sufragar los gastos de luz, agua y seguridad, entre otros. Los cesionarios aceptaron, aunque la cuota pasó de diez euros a trece, y en enero de 2023 a 16, de los que 15 van destinados a la gerencia. “Desde julio de 2022 al 5 de marzo se entregaron 143.000 euros por parte de los cesionarios, por lo que el gerente no tiene que poner de su bolsillo nada, como dice”, resaltan varios propietarios.



Este mes habrá una reunión –aún sin fecha confirmada– para tratar este asunto. Los usuarios piden ver un justificante de facturas que justifiquen los gastos y por ello la secretaria insta al mayor número de cesionarios a que asistan, “ya que se tomarán decisiones de importancia para todos”.