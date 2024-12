A Real Academia Galega homenaxea este mércores a Andrés Fernández-Albalat

A Real Academia Galega e a Delegación da Coruña do Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) renderanlle homenaxe o mércores 4 de decembro a Andrés Fernández-Albalat Lois (A Coruña, 1924-2019) co gallo do centenario do seu nacemento. Baixo o título ‘Andrés Fernández-Albalat. Arquitecto da memoria’, o acto dedicado ao académico de número desenvolverase na delegación coruñesa do COAG a partir das 18.30 horas. A entrada é libre.



Defensor dunha arquitectura humanista ao servizo da sociedade, Fernández-Albalat dirixiu numerosos proxectos que o converteron nun referente imprescindible da Galicia contemporánea. A homenaxe celebrará a pegada cultural, profesional e persoal deste mestre da arquitectura a través das intervencións do presidente da RAG, Víctor F. Freixanes; Charo e Andrés Fernández-Albalat Ruíz, fillos do académico e xefa do Servizo de Patrimonio da Xunta de Galicia e profesor da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña, respectivamente; o aparellador Roberto Medín Guyatt, excolaborador de Albalat, e Cristóbal Crespo González, director do Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo (DPAUC) da UDC, do que o homenaxeado formou parte.