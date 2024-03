El rastro coruñés de los hitos culturales de Galicia en 2023

El Consello da Cultura Galega viene de publicar su documento de trabajo sobre los hitos culturales en Galicia el pasado 2023, una suerte de adelanto de lo que será su ‘Barómetro da Cultura Galega’. En este informe, el Consello, previa encuesta a cerca de un millar de entidades del sector cultural gallego, enumera las actividades y eventos culturales más relevantes del año 2023, con importante rastro coruñés.



Y ya en el primer lugar de la lista de lo más destacado del año se cuela cierta estela herculina. Esta posición la copa la gira de Tanxugueiras, con mención especial para su fin de gira, ‘O derradeiro diluvio’, con el que lograron ser el primer grupo que canta en gallego que llenaba el Coliseum.



En los primeros puestos de esta lista se sitúa también Yolanda Castaño, con diversas raíces en la ciudad, como la Residencia Literaria 1863. Entre los hitos enumerados para su inclusión en los primeros puestos de la lista se sitúan la obtención del Premio Nacional de Poesía y la publicación de ‘Materia’.



Entre los puestos más altos también se encuentran varias exposiciones herculinas. La primera de ellas, la que acogió el Museo de Belas Artes en el marco del Año Picasso, ‘Branco no recordo azul’. También se reconoce la actividad de la Fundación MOP en el muelle de Batería, haciendo mención especial a su último proyecto expositivo, dedicado a Helmut Newton. Con una presencia en las menciones de los encuestados bastante inferior, se adentra en esta lista también el proyecto ‘Cidades no tempo’, cuyo brazo coruñés, 'A Coruña no tempo’, se pudo ver el pasado año en Afundación.



En esta lista de lo más destacado del año 2023 en el sector cultural también se destaca la actividad de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), que pese a que desarrolla el grueso de su programación en la ciudad, ofrece conciertos por toda la comunidad, en el marco de su temporada de abono. Eventos como el Morriña Fest, que celebró su tercera edición mudándose al puerto herculino, o la feria internacional Womex, también copan algunos de los puestos de este ranking.



También se citan en este listado los premios de teatro María Casares, cuya gala de entrega acostumbra a acoger el teatro Rosalía de Castro; así como la actividad de la Real Academia Galega (RAG), cuya sede, la provisional y la original, en obras, se ubican en la urbe coruñesa.



Entre los encuestados por el Consello da Cultura se menciona también en varias ocasiones la figura de Miguel Ángel López González, conocido popularmente como El Hematocrítico, que falleció el pasado noviembre.