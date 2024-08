Ramiro Otero | “A Coruña tiene más renombre gracias a la tortilla de O Castrillón”

Decir O Castrillón en el mes de agosto es, desde hace 15 años, sinónimo de degustación popular de tortillas. Pionero en una práctica que se ha extendido casi a cada esquina de la ciudad, el barrio volverá a volcarse con una participación que apunta a récord. El objetivo es superar los 47 participantes de la edición del pasado año. Ramiro Otero (Mugardos, 1954), presidente de la asociación vecinal O Castrillón-Urbanización Soto IAR, reconoce el tiempo ha hecho del concurso el acto central de las fiestas que hoy darán comienzo y se extenderán hasta el viernes.

Empezar unas fiestas a golpe de miércoles es sólo para profesionales...

Es la mejor manera: la gente está despistada y aparece por el barrio. Esperamos que venga mucha gente a escuchar a los Gin Toni´s, con su música de los 80 y 90. Nos toca empezar en miércoles porque la fiesta de la tortilla tenía que ser en jueves, debido a un pacto que tenemos con el jurado.

El pregón lo da una concejala, Nereida Canosa, ¿no serán ustedes unos 'enchufados'?

No me hagas preguntas indiscretas (risas). Es mejor no contestar, que soy muy malo. Es mejor no decir nada, que estamos en fiestas. La decisión de la pregonera ya hace tiempo que está tomada. Estábamos pensando en traer a alguien de acuerdo a la línea que veníamos manteniendo desde hace tiempo.

La gestión de las fiestas y su organización ha sido más polémica que nunca en casi todos los barrios...

Todas las fiestas se pueden mejorar siempre. Desde luego, dentro de lo que se nos había planteado desde el Ayuntamiento, nuestras propuestas fueron aceptadas. Es cierto que no nos ha llegado el concierto estelar que teníamos, pero estamos dentro de lo que sería el estilo habitual. Parece ser que por presupuesto no se pudo dar.

¿Puede decirse que están satisfechos en el cartel?

No podemos estar insatisfechos. Es mejorable, como todo. Si me preguntas después de las fiestas, igual respondo otra cosa. Prefiero ser políticamente correcto.

Han pasado de Heredeiros da Crus o Burning a quedarse sin grupo estelar...

Por eso mismo, dentro de lo que se planteaba, pedimos en los límites que nos marcaron. Los Gin Toni´s son una propuesta de la asociación de vecinos que recoge la concejalía. Nos gustaría haber tenido un concierto estelar, pero no pudo ser.

Hablemos de las tortillas, ¿qué sería de las fiestas sin las tortillas?

La Fiesta de O Castrillón, sin la tortilla, tendrían un vacío muy difícil de cubrir. Ahora mismo ya hay 28 personas inscritas y es una señal inequívoca del tirón que provoca. A Coruña también tiene más renombre gracias a la fiesta de O Castrillón y la tortilla. El año pasado fueron 47 y creemos que se va a batir el récord. Llevamos un buen ritmo.

¿Las hacen mejor nadie?

No es un tema de mejor que nadie. Además de la consolidación con los años, se trata de que el valor lo ponga el propio jurado, con miembros muy consolidados y reconocidos.

Más allá de las fiestas, ¿cómo está el barrio y qué urgencias tiene?

Creo que nos debemos centrar en las fiestas. Luego ya hablaremos luego de lo que está por venir.

¿Qué le va a pedir a la concejala?

Que se terminen las obras y, una de las cosas principales, es la accesibilidad al centro de salud.

¿Qué le diría a la gente de otros barrios para invitarla a venir?

Son unas fiestas distintas, con buen ambiente, familiares, y en las que participa gente de todos las edades. Habrá programación a todas horas.