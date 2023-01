Rafael Santandreu: "Nadie esperaba esta debacle psicológica tras la crisis del covid y ni el sistema estaba preparado"

‘Sin Miedo’ recoge un método, pero también auténticas historias de superación –muchas de ellas también disponibles en el canal de YouTube de Santandreu– de hombres y mujeres corrientes que, siguiendo las técnicas sugeridas, se enfrentaron con éxito a sus trastornos, los superaron y “son mucho más felices”.

Háblenos de ‘Sin Miedo’

‘Sin Miedo’ es un manual para superar la ansiedad o el miedo agudo, que es una cosa especial... Es decir, los ataques de pánico, la hipocondría y el TOC. En el libro explico un método comprobado científicamente, empleado por miles de personas en todo el mundo... Un entrenamiento mental para superar el miedo agudo, también otros tipos, pero principalmente el miedo agudo.



¿Existen varios tipos de miedo?

En realidad, existen dos tipos de miedo en el ser humano: el miedo a las cosas externas y el miedo a las cosas internas. El que suele ser más problemático es el miedo a las cosas internas porque se puede volver agudo con mucha facilidad, acabar siendo invalidante... Porque el miedo a algo externo puede ser el miedo a los gatos y, con alejarte de ellos, solucionado. Pero el miedo interno...





Está en uno mismo...

Si le coges miedo a algo interno, como que el corazón te va muy rápido, que te suba la tensión arterial... Ahí se puede crear un problema muy grave porque es un miedo del que no te puedes alejar, no puedes huir... Y encima es un miedo que reverbera, tiene un feedback, se retroalimenta... Es decir, que cuanto más miedo le tengas a que se suba la tensión arterial, más te la subes tú mismo. En décimas de segundo se puede producir esa cosa tan extraña que es un ansiedad, que el que lo sufre piensa que se va a morir y realmente no le pasa nada.





El método que usted propone tiene cuatro pasos ¿Puede explicarnos cómo empezar?

El primero es afrontarlo y pasa por provocarte el miedo y afrontarlo, que es la única manera de superar el miedo agudo. Es un trabajo realmente duro pero super eficaz porque la persona de ‘desensibiliza’ a ese temor y sale de ahí siendo una persona mucho más fuerte, mucho más feliz...



¿Qué herramientas se necesitan para conseguir ‘desensibilizar’?

Un método claro y altas dosis de coraje. Una cuestión relevante de este libro es los numerosos testimonios que se incluyen y que además están aumentando constantemente a través de mi canal de YouTube. Cada semana he ido colgando una entrevista en vídoe a una persona que ha superado su miedo a través de este método, y está teniendo muchísimo éxito, con más de 120 historias distintas. Creo que es algo estupendo porque son las personas mismas que lo han hecho los que te lo explican, y creo que es la base de datos más grande que existe en el mundo de testimonios de cómo superar un trastorno. Los testimonios son fundamentales en este libro porque para seguir este tipo de métodos hay que esta muy seguro. Es como poner la mano en el fuego y dejar que se achicharre... Normalmente no hay que hacerlo, pero frente al miedo irracional tienes que dejarla y quemarte.



Cuenta incluso con los testimonios de algunas celebridades...

Hace unas semanas colgamos uno de dos personas famosas, las hermanas Zapata, que son gemelas y actúan como camareras en ‘First Dates’. Ellas han hecho terapia conmigo porque tenían un TOC de comprobación, pero a un nivel que incluso Marisa, una de ellas, confiesa que estuvo ingresada en un centro psiquiátrico. Habían pasado toda una vida sufriendo con este TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) y, en ocho meses, con este método, lo superaron. Pero es fundamental hablar del tema porque la mayoría de las veces se sufre en secreto.





Últimamente se insiste mucho en la necesidad de hablar de la salud mental ¿Cree que se está actuando correctamente, que son adecuadas ese tipo de campañas?

Es muy importante porque algunos no saben que lo que sufren es ansiedad o un TOC y, sobre todo, que se puede curar. Fíjese que una de cada 50, un 50% de la población, tiene un TOC. Algunos de los que leen mi libro me escriben para decirme que gracias a él descubrieron qué tenían... Por eso es tan importante que hablemos de la salud mental...





También apunta usted a un abuso de los psicofármacos en España

Es que en España hay un abuso de los psicofármacos, que tienen su lugar pero que aquí se están tomando en demasía. Pero es algo en lo que estamos de acuerdo los que nos dedicamos a la salud mental, algo en lo que no existen apenas voces discordante... Tenemos que educarnos más los unos a los otros de que la pastilla no es la solución, puede ser un apoyo puntual, pero no la solución. Sobre todo, los tranquilizantes, de los que España es el primer consumidor de todo el mundo y esto no debería ser así porque no es que nosotros los necesitemos más que otros países, es que los empleados en demasía... Es necesario hacer una revisión a la baja, y además enérgica, porque algo estamos haciendo mal en ese sentido.



Tras la crisis del covid se ha empezado a hablar de una segunda epidemia, la de las enfermedades mentales ¿Esto es así?

Es abrumador. Por primera vez en España faltan psicólogos para atender la demanda de la población, el trabajo ha aumentado más del doble de la etapa anterior... Digamos que nadie de los que trabajábamos en este ámbito nos esperábamos esta debacle. Sí un aumento, pero no esta debacle para la que ni el sistema estaba preparado. Además, el trastorno emocionada que ha causado está igual que en el peor momento de la pandemia, no ha bajado... Lo que me dice eso es que nuestra salud emocional general ya no era buena, pues en otras épocas se vivieron adversidades peores y no se resintió de esta manera la salud emocional de la población.





¿Qué lección podemos aprender respecto a la salud mental?

Que nos iría bien mejorar y reforzar nuestra fortaleza emocional en tiempos de tranquilidad Porque las adversidades llegarán seguro y si te pillan con la cabeza bien amueblada mentalmente te afectarán mucho menos, o incluso nada. A los que la pandemia cogió en buena forma emocional la vivieron de otra manera.