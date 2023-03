El Quiosco Down lanza bocadillos gourmet de calamares versionados por los chefs de Coruña Cociña

El Quiosco Down de la plaza de Ourense acogió esta mañana la presentación de sus nuevos bocadillos gourmet, una versión solidaria de su famoso bocata de calamares elaborado por algunos de los chefs de Coruña Cociña, un colectivo que agrupa a algunos de los más interesantes cocineros de la provincia y que trabaja alrededor de una personalidad gastronómica propia.

“El Quisco Down nos ayuda a seguir dando pasos hacia la inclusión total de las personas con síndrome de Down que, como cualquier otro ciudadano, tienen su sitio en la sociedad y pueden prosperar en ella si somos capaces de tejer una red de apoyos eficaces”, destacó el director ejecutivo de Down Coruña, Manuel Rego.

El encargado de realizar la primera versión solidaria es Álvaro Victoriano, del grupo Peculiar. Su bocata se compone de queso do Cebreiro, rúcula y mahonesa de piparras. “Me parece una acción muy bonita poder ayudar a la asociación Down Coruña y a El Quiosco de Down Experience dándole un toque especial a su bocadillo. Así tendrán una oferta más grande de bocadillos y quizás, puedan tener más ingresos. Gracias a esa oferta decidí involucrarme en ese proyecto. Para este primer bocadillo utilicé productos de Galicia, eso sí, sin tocar mucho la esencia de lo que es el bocadillo de calamares, pero añadiéndole productos que lo acompañarán de una forma fresca. Decidí hacer una mahonesa de piparras y cilantro y añadirle también un toque de picante al punto, muy ligerito. Le sumé queso do Cebreiro y para terminarlo, rúcula”, afirmó Victoriano.

“Nos sentimos muy ilusionados con esta colaboración. El leitmotiv de Coruña Cociña es el de una asociación sin ánimo de lucro, creada para difundir la gastronomía coruñesa y el momento tan dulce que está viviendo la hostelería en la ciudad, y también, colaborar con diferentes administraciones y entidades públicas y privadas de A Coruña. Así nos hacemos fuertes entre todos, debemos crear unos cimientos sólidos para seguir creciendo. Con esta colaboración, nosotros podemos aportar nuestro pequeño grano de arena y darle una vuelta o, plantear diferentes versiones, con varios socios de Coruña Cociña, participantes en esta acción, partiendo siempre de la misma materia prima, que es el calamar. Esperamos que nuestro apoyo y nuestras propuestas culinarias sean del disfrute de todas aquellas personas que pasen por El Quisco y que Down Experience sienta que Coruña Cociña está ahí para apoyarles”, destacó Javier Freijeiro, presidente de Coruña Cociña y copropietario del restaurante Pracer.