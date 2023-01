El Puerto de A Coruña se pone a disposición del Ayuntamiento para celebrar grandes conciertos

La Autoridad Portuaria ha respondido hoy a la solicitud del Gobierno local para celebrar grandes conciertos de artistas internacionales en los muelles de Batería y Calvo Sotelo en el mes de julio. La petición del Ayuntamiento fue emitida el pasado 16 de enero con el objetivo de disponer de los terrenos portuarios entre el 6 y el 31 de julio. El fin es albergar un ciclo de conciertos para el que ya se negocia con nombres como Rod Stewart y Scorpions.

El ente portuario asegura que la disposición es total, "pero el ámbito no se corresponde". Así, fuentes de la entidad explican que hay una parte del terreno solicitado que es viable para celebrar los conciertos, pero "otra no", ya que se corresponde con suelo que no está abierto al público. “Hay unos silos, un aparcamiento y una rotonda interior de uso portuario”, añaden.

Pese a este inconveniente, el Puerto se pone a disposición del Ejecutivo municipal para llevar a cabo una reunión técnica con el fin de darle viabilidad al ciclo de espectáculos musicales "dentro de los espacios disponibles". La alcaldesa, Inés Rey expresó esta semana su optimismo y su inclinación por sentarse con la Autoridad Portuaria para hablar de los accesos, disposición de los escenarios y todo tipo de aspectos de carácter logístico “con la idea de abrir el puerto a los ciudadanos y que el Ayuntamiento pueda programar conciertos en los terrenos portuarios”.