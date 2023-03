PSOE y PP rechazan la petición de la Marea de paralizar el proyecto de Visma

El proyecto de urbanización de Visma, que tendrá cerca de 4.000 viviendas, seguirá adelante pese a la moción de la Marea Atlántica presentada para frenar su desarrollo con el fin de incluir modificaciones. El PSOE y el PP rechazaron en el pleno de este jueves esta petición, que contó, sin embargo, con el respaldo del BNG y de la concejala no adscrita de Podemos, Isabel Faraldo. Susana Soneira se abstuvo y Mónica Martínez también votó en contra.



La Marea considera que este proyecto urbanístico –en fase de exposición pública– rompe con el entorno, además de no respetar el patrimonio arqueológico de la zona. Estas alegaciones cuentan con el apoyo de barrios afectados, como Visma, O Ventorrillo y Mariñeiros, además de los usuarios de las ecohuertas. El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, afirmó que “no se puede venir cada mes diciendo que falta vivienda de protección oficial y zonas verdes y paralizar un proyecto de este tipo”. Por su parte, Antonio Deus, del PP, señaló que cambiar el proyecto supondría graves consecuencias económicas.

Partes resolutivas



Las partes resolutivas comenzaron tras la lectura de las declaraciones institucionales sobre el Día Mundial de las Enfermedades Raras y el 8M con la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la administración digital –apoyada por todos los grupos municipales a excepción del PP, que se abstuvo– y la definitiva del reglamento del Consello Municipal de la Cultura, aprobada por unanimidad.

Sobre la primera, cuyo objetivo es mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía, empresas e instituciones públicas y privadas, el BNG hizo un llamamiento a impulsar la alfabetización digital. Mientras, el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, anunció que en abril se pondrán en marcha cuatro puntos de atención presencial en el registro del Ayuntamiento, así como en el Ágora, Fórum Metropolitano y la calle de la Franja. Además, esto podrá extenderse a otros servicios. “Ditos puntos serán atendidos por funcionarios habilitados que non só informarán aos que así o soliciten, senón que poderán axudar a completar os trámites cando as persoas que o requiran non saiban como facelo”, añadió el portavoz.



El debate sobre el órgano cultural se centró en la falta de concejalía propia o los cambios de portavoz de este área durante este mandato. Especialmente crítico fue el concejal de la Marea Atlántica, Iago Martínez, quien celebró que este llegue “27 meses despois da primeira vez que o acordamos neste pleno, un ano despois do noso acordo orzamentario. O malo é que polo camiño quedou a ilusión do sector cultural”.



El Consello Municipal de la Cultura, ideado como un órgano consultivo y de seguimiento que incentiva la participación del tejido cultural de la ciudad en las políticas públicas municipales, comenzó en abril del año pasado. Tras su aprobación inicial en pleno extraordinario en julio, el reglamento del Consello fue sometido a exposición pública para recibir alegaciones de la ciudadanía. “Trátase, precisamente, de escoitar todas as voces para tomar as mellores decisións”. La presidencia del órgano recaerá en la alcaldesa, Inés Rey.

Con votos a favor del PSOE y PP se aprobó el estudio de detalle definitivo para la ordenación de volúmenes en la parcela de la Ciudad de las TIC. El Gobierno local propone permitir edificaciones con altura máxima de 25 metros. El estudio se centra en la rehabilitación de naves existentes y la construcción de dos nuevos edificios. El concejal de Urbanismo dijo que el estudio incorpora un compromiso acordado entre la Universidad y Defensa, por el que en un plazo máximo de tres meses se iniciará la tramitación de un segundo estudio en el que se defina el resto de volúmenes posibles dentro de la parcela conforme al Plan Xeral, el cual la Marea pide modificar.

Presupuestos

La Marea Atlántica y el BNG señalaron la falta de presupuestos o de modificado a menos de tres meses de las elecciones municipales. El portavoz del Gobierno local aseguró que pronto llegará el proyecto de presupuestos. La popular Rosa Gallego mencionó que quedan “dos plenos y 88 días para las elecciones”, una frase que se repitió en varias ocasiones durante las casi once horas que duró el pleno.

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, calificó la política de Inés Rey como “política de Peter Pan” por su “infantilismo”. En su moción sobre inseguridad, aprobada por unanimidad, criticó duramente la “inactividad” del Gobierno local, al estar "de brazos caídos".

Por otra parte, el mercado de Adormideras contará este mes con un espacio habilitado para uso vecinal en la planta superior del edificio, tal y como anunció la concejala de Mercados, Diana Cabanas. En el mismo nivel habrá un supermercado exprés, dijo en respuesta a una moción de la Marea sobre el entorno de la Torre de Hércules frente a la urbanización del Agra de San Amaro. También se urbanizará el espacio público que está en la parte superior del Club del Mar.