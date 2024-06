Un proyecto de la UDC gana el Premio Gallego de Ciudadanía Global

El proyecto ‘Cartografía corporal: dos discursos de odio a un lecer compartido’, coordinado por las docentes Laura Cruz y María Barba, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña (UDC), ha sido galardonado con el Premio Gallego de Educación para la Ciudadanía Global, que cada año otorga la Coordinadora Gallega de ONGD (Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo). Cruz y Barba forman parte del Grupo de Investigación en Educación para la Ciudadanía Global (Ecigal), enfocado en la promoción de una enseñanza “crítica y transformadora”. La ceremonia se celebra hoy a las 11.00 horas en el centro cultural Santa Marta, en Santiago de Compostela.



“O que fixemos foi recompilar discursos de odio aos que todos estamos expostos e cos que os profesionais da educación social tamén terán que lidiar no futuro. Esta realidade entorpece a súa labor e dificulta a convivencia”, explica Laura Cruz, quien trabajó estas cuestiones con unos 80 alumnos durante el curso pasado en la asignatura Acción Socioeducativa con Minorías y Colectivos Vulnerables. “Analizamos eses discursos e os clasificamos”. Entre los colectivos que sufrían un mayor número de ataques verbales se encontraban, señala la docente, “as persoas migrantes e as identidades sexuais, aínda que tamén apareceron cuestións de xénero e de corpos diversos”.



Una vez los discursos de odio estuvieron clasificados, Cruz decidió que los estudiantes realizaran una ‘cartografía corporal’ (un concepto que parte de que “o noso primeiro territorio é o corpo que habitamos”) en la que apareciese reflejada el influjo de esos discursos sobre el propio cuerpo. Los dibujos, que representan la visión de cada alumno sobre la interacción del cuerpo humano con su entorno, se pueden visitar en la página web ecigal.gal. Para realizarlos, el estudiantado partió de la cosmovisión tradicional maya, que divide al ser humano en cuatro dimensiones que interactúan entre sí: la física, la mental, la emocional y la espiritual.



En la dimensión física, muchos estudiantes recibieron “impactos relacionados coa paralización corporal, coa dor de estómago ou coa xestión dos nervios”, indica Cruz. “Tamén, a nivel mental, apareceron as dúbidas que se xeran nas persoas que son receptoras dos discursos de odio, que as poden lever a preguntarse ‘Por que hai esa voz tan unánime sobre esas cuestións? Será que eu non son suficiente?’”, continúa. Para contrarrestar estos efectos, los alumnos generaron propuestas de ocio de diversa naturaleza que promovían la creación de vínculos a través de vivencias placenteras, de disfrute y de goce.