'Proyecto Polaroid' será la próxima exposición de la Fundación Barrié

La exposición 'Buda y Shiva, Loto y Dragón', de la Fundación Barrié, afronta sus últimos días abierta al público coruñés (hasta el próximo día 22), pero la entidad ya prepara su próximo proyecto expositivo, centrado en la fotografía.

Se trata de 'Proyecto Polaroid: en la intersección del arte y la tecnología', una exposición que se verá en primicia en España en la sede de la fundación, desde el 11 de marzo hasta el 9 de julio, y que está comisariada por William Ewing, Barbara Hitchcock, Deborah G. Douglas; Rebeka Reuter y Gary Van Zante, de la Foundation for the Exhibition of Photography y el MIT Museum.

La muestra constará de más de 300 piezas, entre las que habrá material gráfico elaborado con toda la gama Polaroid, abarcando una producción artística que va desde los años 40 hasta la actualidad.

15. SX 70 camera, 1972-77 | Michael Cardinali / MIT Museum

Desde dibujos técnicos hasta películas experimentales, pasando por prototitpos, modelos y papel, conforman los objetos que se podrán ver en la Barrié desde el mes de marzo.

Este proyecto expositivo cuenta con la representación de nombres como Andy Warhol, Dennis Hopper, George Silk, Richard Hamilton, Edward Steichen, Chuck Rose o Sandi Fellman, entre muchos otros.

La exposición gira en torno al fenómeno Polaroid, que no solo fue fundamental en la cultura de la imagen del pasado, sino que lo sigue siendo a día de hoy. La instantaneidad de Polaroid acercó la fotografía a millones de aficionados que guardaban recuerdos gracias a ellas, pero también a profesionales como policías que documentaban lugares de un delito con ellas, así como cineastas y fotógrafos que las usaban para sus tomas de prueba.

Guy Bourdin (1928 1991) Charles Jourdan, 1978 | The Guy Bourdin State / Louise Alexander Gallery

La muestra se verá en primicia en España en la Barrié, antes de viajar al National Taiwan Normal University Museum of Art de Taipei. Antes, se pudo ver en lugares como Viena, Hamburgo, Berlín, Singapur o Montreal.