El proyecto del centro de salud de Santa Lucía deberá esperar otro mandato para hacerse realidad

Las obras del centro de salud y mercado de Santa Lucía no verán su comienzo este mandato, según todas las apariencias. El camino parecía despejado tras la firma de un convenio entre la Xunta y el Ayuntamiento a finales del año pasado pero, en realidad, ese convenio recogía la creación de una comisión bilateral que redactara los pliegos técnicos como paso previo. Pero el tiempo pasa y todavía no se ha licitado el proyecto, no ya la obra en sí, ante la impaciencia de los vecinos, que llevan más de una década esperando, y que tendrán que aguardar hasta el próximo mandato para verlo hecho realidad.





“Santa Lucía no lo vamos a ver este mandato y si hay un proyecto, eso será bastante”, señalaron desde el grupo municipal del PP. El motivo de tanto retraso parece ser la falta de sintonía entre el Ayuntamiento y la Xunta. Actualmente, los pliegos de dicho convenio no son más que un borrador. Fuentes autonómicas recuerdan que ambas partes se reunieron en dos ocasiones. La primera, en diciembre, cuando la Xunta dio el visto bueno a los pliegos y la segunda, en enero, cuando el Ayuntamiento les informó que iban a cambiar el formato para poder acceder a unos fondos europeos.





Así que, mientras que el Gobierno autonómico sostiene que si el Ayuntamiento no hubiera realizado ese cambio, el pliego ya estaría firmado y se podría pasar a la licitación del proyecto de obra, desde el Gobierno local recuerdan que la Xunta se demoró más de un año en firmar el convenio que rubricó finalmente en octubre. También hay que considerar los compromisos presupuestarios, y no es la primera vez que las dos administraciones disienten a la hora de realizar grandes infraestructuras.





En octubre

Lejos queda la firma del convenio que la alcaldesa, Inés Rey, y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, firmaron en el palacio municipal. Entonces acordaron que el nuevo edificio tendrá una superficie cercana a los 1.300 metros cuadrados y sustituirá al de Federico Tapia, de menos de 400, aunque en ese momento no llegaron a concretarse las inversiones económicas.





La Xunta recuerda que en los presupuestos de este año reservó cerca de un millón de euros para la obra. Se trata de una cantidad que se había transferido al Ayuntamiento, encargado de licitar proyecto y obra según el convenio firmado, y tal y como se recoge en el capítulo VII de transferencias de capital recogido en los presupuestos de la Xunta para este año.





El centro de salud contará con una consulta de matrona y una sala de educación maternal así como un archivo para las historias clínicas o una sala de estar para el personal.





“La gente está desesperada”, apuntan desde la asociación de vecinos de A Falperra





El presidente de la asociación de vecinos de A Falperra, Jaime Suárez, manifestó su decepción por el retraso en la construcción del centro de salud, una obra por la que el barrio lleva mucho tiempo esperando. “Parece ser que no es para ahora y no está licitado. O sea, que la gente está desesperada y hay un gran descontento porque vemos que está pasando mucho tiempo y nos vamos a quedar sin centro de salud”. Suárez recordó que llevan desde el mandato anterior sin avances reales. “Los vecinos dicen que no puede ser porque ya estuvieron así con la Marea”.





El centro de salud proyectado es de pequeño tamaño, puesto que se calcula que atenderá a unas 11.500 personas, pero muy necesario, dado que gran parte de la población de A Falperra es mayor y le cuesta desplazarse hasta Federico Tapia. Además, hay que tener en cuenta también la reforma del mercado, puesto que ambas instalaciones compartirían edificio. “Animaría también el comercio y el barrio”, apunta Suárez, que reconoce que ante cada anuncio de demora cunde el desánimo. “Estamos esperando y protestamos, pero nadie nos hace caso”, remata.