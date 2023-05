Los profesionales del trabajo social sanitario visibilizan su labor en unas jornadas en A Coruña

Durante la mañana de hoy tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña la última de las tres jornadas del XIV Congreso estatal de la Asociación española de Trabajo y Salud, que incluye un Encuentro Ibérico con numerosos especialistas en la materia de España y Portugal. Luz Campello García, delegada de Aetsys Galicia; y José Antonio Seoane Rodríguez, catedrático de Filosofía del Derecho en la UDC, forman parte del comité organizador. Ambos destacan el éxito de unas jornadas que ponen en primer plano la labor de los trabajadores sociales y sus reivindicaciones.



“A idea inicial era expoñer como o traballo social sanitario ten un vínculo coa saúde moi estreito, pero é unha aproximación distinta da doutras profesións asistenciais. E a dimensión ética está sempre presente. É unha profesión especialmente preocupada pola xustiza: polo tratamento en igualdade, evitar a discriminación ou promover a autonomía dos pacientes”, explica Seoane.



“Antes que nada, nós vemos á persoa que ten un problema de saúde e que está nun determinado contexto. Iso fai que teñamos un trato moi hunamo e directo. Os dereitos de autonomía do paciente, de toma de decisións, son relevantes. Temos que traballar para que as persoas poidan exercer o seu dereito a esa autonomía, e nós axudarlles. Ata agora, o médico estaba en posición de saber e o paciente recibía ese saber. Agora, buscamos unha relación máis horizontal, na que os profesionais axuden aos pacientes”, añade al respecto Campello, que pone el foco también en otra demanda histórica de la profesión.



Se trata del reconocimiento de los trabajadores sociales como personal sanitario, algo que todavía no ha llegado y que supone, a su juicio, una “incongruencia”, dada la labor que realizan. “O feito de que o traballo social non teña aínda o recoñecemento de traballo sanitario nos deixa á marxe de estar nos postos onde se planifica e se toman decisións. Non se nos visibiliza, e iso fai que teñamos menos medios. É necesario que estemos en postos de planificación na consellería e no Sergas e que estemos dentro da formación. Nós nos temos acceso á formación, e cando a temos, non nos contabiliza. É necesario un cambio lexislativo para arranxar esta incogruencia”, afirma, convencida de la necesidad de que este reconocimiento llegue.



En lo que tanto Seoane como Campello coinciden de pleno es en destacar el éxito de estas jornadas celebradas en A Coruña. Sin ir más lejos, en su inauguración, el Paraninfo registraba un lleno en su aforo. “Nesta profesión, hai unha dimensión teórica e unha dimensión práctica. E aqui temos un reflexo formidable”, asegura Seoane. Por su parte, Campello destaca la presencia de mucha juventud en las charlas. “Hai moita xente nova moi implicada. E iso é algo que aos que levamos máis tempo nos da afouteza para continuar”, concluye.