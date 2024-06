El producto argentino que conquista en masa el centro de A Coruña

Eso de que los argentinos conquistan por la boca se cumple a rajatabla en A Coruña, aunque en este caso tiene que ver más con el paladar que con la labia. Dominar el fútbol era complicado y Messi lo cumplió. Pasa lo propio con el Vaticano, donde obró el ‘milagro’ Beroglio. Sin embargo, hacer negocio con la empanada en la capital mundial de la empanada es todo un desafío a la tradición del que no solamente han salido airosos, sino también productivos económicamente. El próximo sábado abrirá sus puertas en el número 10 de la calle Real Doña Lucía, lo que supondrá el cuarto establecimiento del centro especializado en la interpretación porteña de la empanada. Se unirá a Mia’s (calle Real 49), Nirvana (calle de los Olmos 11) y El Trébol 1983 (San Nicolás 33).



Doña Lucía pasa a ser con todas las palabras una señora cadena de empanadas. Nacida en marzo del pasado año en el número 63 de la calle Barcelona, tiene ahora dos ubicaciones privilegiadas más. Y es que no solamente llega al corazón de A Coruña, sino que también tiene un puesto fijo en el interior del Coliseum. Según las valoraciones de internet, el producto ha generado unanimidad entre los clientes: la puntuación es de 5 sobre 5 con casi 200 reseñas subidas en los últimos meses.



Abogado y con las manos en la masa

Nico Pidre y Leandro Martino han visto crecer su negocio al mismo ritmo que la masa de sus empanadas. Decidieron tomar el mismo nombre de la abuela del primero, quien regentaba una prestigiosa casa de comidas en la costa atlántica bonaerense. “Tiene cierta mística fusionar esa tradición familiar y el corazón de un lugar tan exitoso con la la mezcla de dos culturas y sabores más nuevo”, explica el nieto de la verdadera Doña Lucía.



Ambos empresarios llegaron a la ciudad como abogados, pero rápidamente encontraron una enmienda a una situación complicada a la hora de encontrar oportunidades. En poco más de un año han creado una marca reconocible, han fidelizado clientes y se han especializado en eventos, sobre todo a raíz de su buena muñeca al pádel. Eso fue una de las primeras vías para abrirse camino. Ahora incluso disponen de un obrador para la venta a gran escala

.

La nueva Doña Lucía, que realizó un pre opening el pasado fin de semana y que se encuentra en periodo de pruebas hasta el sábado, abrirá aproximadamente hasta las 22.00 horas entre semana, mientras que los días “de fiesta”, como ellos señalan, extenderá su oferta toda la noche. Ofertarán también pinsa, un tipo de pizza característica de la zona de Roma y el sur de Italia: “Vamos a intentar estar toda la noche los días de fiesta, dar una opción a la gente en una franja en la que es complicado solucionar: una buena comida bajón para aquellos que vengan medio ebrios. No vamos a asustarnos de nada”.



Pocos podrían imaginar hace solamente unos meses que cuando uno se refiere a empanada en A Coruña tiene que matizar de qué estilo y procedencia. Entre las claves del secreto de la variante argentina Nico Pidre subraya: “Es un producto noble, se puede comer andando, no ensucia y es una especie de smart food que se come rápido y no resulta chatarra. Se puede comer en una oficina, en una reunión o de compras”.

Respecto a la competencia con la de toda la vida advierte: “Lo único que tiene en común es el nombre, lo nuestro es una adaptación a lo criollo, pero es un desafío que estamos tomando”.