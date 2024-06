Ya es primavera en el Camino Inglés

‘Con pan e viño faise o camiño’, reza la famosa frase. Ayer en Méndez Núñez no podía venir más al pelo, ya que los municipios del Camino Inglés mostraron ayer sus atractivos turísticos y, por supuesto, los gastronómicos, entre ellos el pan –de Carral o Neda–, el vino –de Paderne o Betanzos– y otras delicias como la tortilla o el queso. La feria ‘Primavera no Camiño Inglés’, organizada por la Diputación y la asociación que aglutina a los ayuntamientos por los que pasa esta ruta, se celebró en esta edición en A Coruña y congregó a cientos de visitantes.



Ferrol, Narón, Neda, Fene, Cabanas, Pontedeume, Miño, Paderne, Betanzos, Abegondo, A Coruña, Culleredo, Cambre, Carral, Mesía, Ordes, Oroso y Santiago de Compostela se reunieron en el evento con el objetivo de promocionar sus tesoros etnográficos, culturales, naturales y culinarios en diferentes puestos. Hubo degustaciones, actuaciones musicales, demostraciones de artesanía tradicional o de elaboración de productos lácteos, ofreciendo a los asistentes un “percorrido polos sabores deste Camiño”, que une Ferrol y A Coruña con Santiago.



La muestra fue inaugurada por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; el portavoz del Gobierno en la Diputación y presidente de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, Bernardo Fernández; el diputado provincial responsable de la promoción de esta ruta, Antonio Leira; y el concejal de Cultura y Turismo de la ciudad de A Coruña, Gonzalo Castro; así como numerosos alcaldes y otras autoridades.

Un 27% más de adeptos

Do Campo destacó que esta variante “é un dos tramos que gaña máis adeptos nos últimos tempos”. “No 2023 o Camiño Inglés foi elixido por 20.714 persoas, un 5,45% máis ca no 2022, colocando esta ruta no cuarto máis seleccionado polos peregrinos, e no que levamos de ano máis de 10.000 peregrinos realizaron esta ruta, un 27% máis ca o ano pasado nestas mesmas datas”.



Por su parte, Bernardo Fernández ensalzó “a enorme proxección do Camiño Inglés a nivel nacional e internacional, con incrementos anuais de entre o 20% e 30% no número de peregrinos ano tras ano” y anunció que en los primeros seis meses de este año ya se superaron los datos del año Xacobeo. “Por primeira vez o número de visitantes estranxeiros supera aos nacionais”, dijo Fernández, indicando que en este ranking abundan los de Italia, Reino Unido y Alemania.



“Isto non é froito da casualidade, é un traballo de fondo que iniciamos en 2016 para recuperar e poñer en valor este itinerario xacobeo. Entón uns 5.000 peregrinos percorrían cada ano o Camiño Inglés, o ano pasado foron máis de 35.000”, señaló.



Además, el impulsor de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, Manuel Mirás, entregó un premio a la doctora Penelope Johnson, de la Universidad de Durham, por su promoción de esta ruta.