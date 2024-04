Reportaje | Betanzos confirma el alza del Camino Inglés: un 43% más de peregrinos que en 2023

Un 43% más este año que entre enero y marzo de 2023. Los números son incontestables y, en esta ocasión, evidencian el auge del Camino Inglés a Santiago. Unas cifras que avalan los residentes en cada uno de los núcleos y de las calles por los que discurre el itinerario, que confirman cada día la afluencia de peregrinos en ruta hacia Compostela. También los responsables de la Oficina de Turismo de Betanzos, que tratan de completar los atractivos de Camino de Santiago añadiendo a la estrategia otros alicientes exclusivos, como el casco histórico o el entorno de los ríos, aunque este último más de cara a los meses de verano, cuando se organizan excursiones hasta Os Caneiros en la ‘Diana Cazadora’.



La Asociación de Concellos do Camiño Inglés, integrada por los dieciséis municipios por los que discurre en sus dos variantes, desde A Coruña o desde Ferrol, está desarrollando una campaña internacional de promoción que, de momento, los llevó a varias ciudades de Canadá, donde “hai un gran interese e un elevado coñecemento do Camiño Inglés”, y a Irlanda, donde comprobaron que “moita xente vai facer xa este ano o Camiño Inglés despois de percorrer os vintecinco quilómetros do Camiño Celta en terras irlandesas”, apuntaron desde la entidad que preside Manuel Mirás, exalcalde de Oroso.



En el caso de Betanzos también los cruceros aportan un número importante de visitantes a la ciudad, y se valora la oportunidad de completar la oferta que se les ofrece en la actualidad con recorridos fluviales por el Mandeo, teniendo en cuenta que muchos desembarcan en Galicia atraídos por la variedad de sus espacios naturales, e incluso jardines como los de Mariñán.



Mientras, continúan con el calendario de visitas monográficas y el sábado, día 20 de abril, desde las 11.00 horas los asistentes conocerán la denominada ‘Betanzos na Mirada dos Artistas’. El recorrido empezará en la Alameda del Edificio Archivo (Liceo) para continuar por las calles del casco antiguo y el entorno de los ríos siguiendo las obras de distintos artistas inspiradas en la capital del Mandeo. Desde Javier Martínez Santiso a José Seijo Rubio, Francisco Lloréns o Sofía Feliú.



La iniciativa surgió investigando la amplia colección de custodia el Museo das Mariñas, donde se encontraron numerosas creaciones con escenas, personajes y costumbres propias del municipio brigantino, como el ‘Amanecer en Betanzos’ de Lloréns o ‘Los Caneiros’ de Feliú.