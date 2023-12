Los presupuestos municipales se incrementaron un 57% en siete años

El pleno extraordinario que se espera celebrar hoy aprobará definitivamente, salvo sorpresa, los presupuestos para 2024. Es una noticia por dos motivos: el primero, porque hasta ahora en A Coruña ningún gobierno en minoría había logrado aprobar los presupuestos en tiempo y forma. El segundo, porque son los presupuestos más altos de la historia de A Coruña: 375 millones de euros. En solo siete años, representa un incremento del casi el 57%. Al mismo tiempo, la renta media de los coruñeses parece estancada.



En efecto, desde que desaparecieron los efectos de la crisis, la tendencia expansiva de la administración pública ha sido constante, solo ralentizada por el hecho de que en varios ejercicios tanto la Marea Atlántica como el PSOE fueron incapaces de aprobar los presupuestos, por lo que se vieron obligados a prorrogar los del año anterior. Esto ocurrió tres veces: en 2019, en 2021 y en 2023.



Hasta 2017, los presupuestos municipales bajaron: de 252 millones en 2015 a 244,5 en 2016. Y de estos a los 239,3 de 2017. Pero, a medida que se dejaban por fin atrás los efectos de la crisis de 2008, las cuentas comenzaban a engordar de nuevo. Igualmente lo hacía la renta bruta disponible por habitante en A Coruña, según el IGE: 17.739 euros en 2015, 18.118 euros en 2016, 18.413 euros en 2017... El salario medio en A Coruña, en 2021, es de 10,2 euros por hora, con respecto a las 9,6 euros de 2017, más que la media gallega, pero insuficiente para un incremento tan grande de las cuentas.



Deuda

La solución es la deuda. Por lo menos, para el PSOE y el BNG, con el que ha acordado las cuentas para este año. Según su portavoz, Francisco Jorquera, el Ayuntamiento tiene margen más que de sobra para endeudarse. En este caso, por 48 millones de euros, tal y como figura en las cuentas que aprobaron inicialmente.



Las operaciones de crédito se han convertido en un fórmula habitual para aumentar los recursos municipales y sin duda tienen algo que ver con el hecho de que A Coruña sea la ciudad con más deuda per cápita de Galicia: son 226 euros en 2022 (conviene recordar que los presupuestos se prorrogaron en 2023). Es mucho si se compara con la segunda ciudad con más deuda per cápita que es Santiago (156 euros), y mucho más si se compara con Vigo y Ourense, donde la deuda per cápita de sus habitantes era de cerca de un euro en 2022.



Por supuesto, también se han incrementado los impuestos y las tasas, en torno a un 3,5%. Las cuentas de 2024 señalan que el Gobierno local prevé recaudar 105,5 millones de euros en impuestos directos, a lo que hay que añadir otros 48,8 millones de euros



Alegaciones

En los últimos quince días, todo el mundo que así lo ha querido ha podido presentar alegaciones al texto. Por supuesto, el PP lo ha hecho, como anunció su portavoz, Miguel Lorenzo, que había criticado las cuentas por considerar innecesaria la subida de impuestos. Por eso una de sus alegaciones afecta a las ordenanzas fiscales, otra divide las propuestas en secciones y otra atiende directamente a los barrios.



Por otro lado, la Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega) también anunció que ha presentado su propia alegación: solicita al gobierno municipal de Inés Rey que no siga bajando el presupuesto destinado a ayudar a las comunidades de vecinos a instalar y renovar los ascensores que les permiten garantizar la movilidad vertical. Ascega señala que se ha pasado de 2,6 millones de euros en 2014 a 1,45 millones en 2020 y la misma cuantía en 2022. En la aprobación inicial del presupuesto de 2024 se ha rebajado hasta un millón de euros.