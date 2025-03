El presupuesto de A Coruña entra en fase de aprobación inicial

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recordó hoy que a las doce de la noche se darán por aprobados los presupuestos de 2025, de forma inicial. después de que el PP y el BNG no llegaran a un acuerdo para presentar una moción de censura.

Por delante queda un periodo de alegaciones de quince días antes de que los presupuestos se consideren aprobados finalmente y entren en vigor. De esta manera, el PSOE ha conseguido sacar adelante las cuentas sin el apoyo del BNG, que se lo había negado por incumplimientos en su anterior acuerdo, con el que habían aprobado los presupuestos de 2024.

Rey había decidido recurrir a la cuestión de confianza. Es decir, vincular su permanencia en la Alcaldía a la aprobación de presupuestos en pleno. Al no conseguirlo, se abrió un periodo de treinta días en los que la oposición debía presentar un candidato a alcalde o se aprobarían los presupuestos.

Tal y como esperaba el PSOE, el BNG se negó a pactar con el PP, de manera que ha conseguido sacar adelante unas cuentas en las que, además, se han cambiado las bases de ejecución, lo que permitirá al Gobierno de Inés Rey más manga ancha para modificarlos a su antojo, sin pasar tan a menudo por el control del pleno.

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, lamentó que el BNG no haya ha tenido una postura clara: "No tiene una postura tan crítica con un gobierno municipal como ha manifestado públicamente? No aceptaron en su día las enmiendas que presentó el Partido Popular tanto a las partidas presupuestarias como a las bases de ejecución. ¿Y al final todo este proceso a que nos lleva a que tenemos? Unos presupuestos que son los exclusivos de Inés Rey. Y que tenemos unas bases de ejecución que controla el Concejal d Hacienda, que puede hacer lo que quiera sin dar explicaciones al pleno. Cada vez tenemos menos transparencia en este Concello. Cada vez podemos fiscalizar menos la labor del Gobierno municipal y cada vez hay menos calidad democrática en la gestión".

Nostián

Lorenzo ofreció una rueda de prensa en la que anunció que su grupo presentará en el pleno de mañana una moción para exigir la anulación del acuerdo por el que el Ayuntamiento aceptará aliviar la deuda de Albada, la empresa concesionaria de la planta de reiclcaje, en 7,3 millones de euros.

"El acuerdo de Junta de Gobierno de febrero de 2025, aceptando el acuerdo transaccional, contradice los informes de Concejalía, de asesoría y de intervención aprobados en la Junta de febrero de 2024 que acuerda reclamar los 15 millones de euros. Inés Rey no se acuerda de lo que aprobó y Lage Tuñas no se acuerda de lo que firmó y aprobó hace un año”, denunció Lorenzo, que exige llegar "hasta el final" en los tribunales contra la concesionaria.